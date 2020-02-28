Рыба дышит через… соломинку

Чтобы рыба в водоемах Курчумского района могла дышать подо льдом, в нем пробурили по 1000 лунок и вставили стебли камыша.

На водоемах Курчумского района проведены аэрационные мероприятия. Их организовали предприятия – недропользователи рыбопромысловых водоемов.

Ледовые панцири, накрывающие водоемы в зимний период, становятся преградой для насыщения воды кислородом. В результате нарушается биологический баланс, как следствие, у обитателей водных недр появляется кислородное голодание. Это может привести к гибели рыбы, других водных живых организмов.

Охраной рыбных ресурсов, контролем соблюдения правил рыболовства и воспроизводственными мероприятиями занимается отдел Курчумской инспекции ВК территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По информации руководителя отдела Алтая Журагатова, аэрация проведена на замороопасных участках по рекомендации Алтайского филиала КазНИИРХ. Такими участками стали Черный Иртыш и залив Торангы. На первом из этих водных объектов мелиорацию провело ТОО «Торе-Тогам», на втором – ТОО «Дигам». На закрепленных за ними водоемах пробурено во льду по 1000 лунок и установлены в каждой из них камышовые снопы. Теперь камышинки служат своего рода проводниками воздуха в водную массу.

Таким образом, как ни крути, а именно снопы камыша в зимний период спасают наши рыбные запасы. Кстати, заготавливается камыш на берегах тех же водоемов, где и проводятся аэрационные мероприятия.

Такая же работа проведена ТОО «Воспроизводственный центр рыбных ресурсов» на малых озерах района Бурмаколь и Кенжебай. В этих водоемах содержится мальковое и товарное стада рыб. Как сообщил генеральный директор товарищества Кемелкан Алимканов, в целом на двух названных озерах пробурено 424 лунки с дальнейшей укладкой в них камышовых снопов. Это позволяет воспроизводственному центру рыбных ресурсов быть уверенным в том, что заморных явлений на этих водоемах не произойдет.

На это направлены и усилия бригады рыбоводов Курчумского района Бухтарминского нерестово-выростного хозяйства (БНВХ). Дело в том, что в его прудах зимует поголовье мальков, маточное стадо и товарная рыба. Поэтому работа не замирает в хозяйстве и в зимний период.

Как выяснилось, в холодные месяцы года на прудах продолжает действовать мелиоративная система, которую питают воды реки Курчум. Она включает головной водозабор, каналы и шлюзы. Вода поступает в пруды и далее уходит по коллекторам в близкое Бухтарминское водохранилище.

По информации мастера – рыбовода Куаныша Зарыкбека, в зимовальном пруду № 2 содержится стадо мальков, полученных летом 2019 года. Летом 2020-го они станут сеголетками, готовыми для использования в качестве рыбного воспроизводственного поголовья в местных водоемах. В соседнем пруду № 3 зимует маточное поголовье рыб – «золотой фонд» БНВХ, от которого и получают искусственным путем рыбные личинки, вырастающие затем до сеголеток и взрослых рыб. В еще двух прудах, № 4 и 5, находится товарная рыба.

На ледовом панцире, под которым плавают мальки и маточное поголовье в прудах

№ 2 и 3, рыбоводы прорубили во льду по три «смотровые ямы» – большие полыньи, которые дают «дышать» прудовой воде. Они позволяют не только визуально наблюдать за молодью, но и насыщают кислородом воду, предотвращая заморные явления.

Камышовые снопы бригадой рыбоводов устанавливаются на прудах с товарной рыбой. Правда лунки приходится бить дедовским методом – пешнями. Благо, нынче лед сравнительно тонкий.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район