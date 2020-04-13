Руки под защитой

Антисептик, выпускаемый в одном из вузов региона, прошел государственную регистрацию.

Антисептическое средство для рук, которое производится в лаборатории университета ВКГТУ им. Д. Серикбаева, прошло государственную регистрацию в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

Это официально подтверждает, что санитайзер соответствует всем стандартам. Теперь университет имеет полное право заняться широким производством антисептика.

По словам ректора вуза Жасулана Шаймарданова, антисептическое средство может использоваться не только в медицинских учреждениях, но и в сфере косметологии.

Проректор по науке и инновациям Олег Гавриленко отметил, что сейчас выполняются масштабные заказы. В основном санитайзер поставляется на предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность Усть-Каменогорска. Для того чтобы средство поступило в розничную торговлю, необходимы определенные договоренности. Эта работа сейчас ведется.

– Есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, они доступны для широкого доступа, согласно которым содержание спирта в антисептическом средстве должно составлять 70–80 процентов. Мы четко соблюдаем эти рекомендации. Это подтвердила и республиканская проверка. Наш антисептик получил сертификат качества, – добавил Олег Гавриленко.

Кристина Кирдяпкина