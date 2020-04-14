Рука помощи

Олег Чугунков, первый заместитель председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan:

– В непростой период испытаний поддержка социально уязвимых слоев населения региона республиканским фондом «Бiргемiз», основанным по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, пришлась как нельзя кстати.

Единовременную социальную выплату в размере 50 тысяч тенге получили 12 419 восточноказахстанцев: 5005 устькаменогорцев и 7414 семейчан на общую сумму 620 миллионов 950 тысяч тенге. Примерно ещё столько же человек получат помощь фонда по мере поступления средств. Отбор получателей шел по семи категориям: многодетные семьи, малообеспеченные граждане с доходом ниже прожиточного минимума, инвалиды первой группы, пенсионеры, получающие минимальную пенсию, ветераны Великой Оте-чественной войны и лица, приравненные к ним, а также труженики тыла, дети-сироты.

Этим людям не нужно было никуда ходить, писать заявление, потому что списки подали акиматы городов, а данные получателей предоставили органы ГЦВП. Не требовалось даже открывать специальные счета, средства поступали на те, что уже были у людей в банках второго уровня. Получателю приходило СМС-оповещение о том, что на его счет перечислено 50 тысяч тенге от фонда «Бiргемiз».

Уверен, что выплата поддержит эту категорию граждан во время действия ограничительных мер. Важно, что это не бюджетные средства, а спонсорские. Это значит, что руку помощи своим землякам может протянуть любой желающий. В этом году 31 марта открылся региональный филиал фонда «Бiргемiз-Шығыс», который возглавила Нуржан Тусупова. Сбор средств продолжается, и по мере поступления они будут перечислены нуждающимся.