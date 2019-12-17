Рубежи полковника Кумаргажина

Знак «Почетный гражданин города Курчатова» торжественно вручен на декабрьском заседании городского акимата заслуженному работнику МВД Казахстана, полковнику полиции запаса Калымбеку Кумаргажину.

…Я узнал об этом, будучи здесь по делам, случайно. Попросил разрешения поприсутствовать на торжественной церемонии. Послушал отзывы курчатовцев. И еще раз убедился в том, что очередное общественное признание выражено нашему земляку, которого знаю много лет, совершенно справедливо.

– Наше уважение Калымбек Саянович заслужил не просто хорошей службой, – сказал аким города Алексей Глазинский. – Речь идет о качественно новом уровне работы отдела полиции, внедрении современной системы обеспечения правопорядка. Он приехал к нам и возглавил городской отдел полиции, имея за плечами большой опыт работы. Быстро вник в специфику города ядерщиков. Сумел реализовать инициативу по созданию системы уличного видеонаблюдения. И сегодня в городе работают 163 камеры, которые передают информацию на пульт отдела полиции. Систематизирована работа с такими группами риска, как ранее судимые, семейные дебоширы, трудные подростки и другие. Прибывшие оралманы получили необходимую информацию на курсах правовой грамотности. Улучшили работу дружинников, общественных формирований. Таких примеров много. Комплексный подход дал высокие результаты. Одновременно активно обновлялась материально-техническая база отдела полиции. Весомый и качественный вклад в общее дело вписал навечно имя Калымбека Кумаргажина в историю Курчатова.

Уверен, добром до сих пор вспоминают нашего героя также многие жители Катон-Карагайского, Кокпектинского, Урджарского, Глубоковского, Уланского районов, Усть-Каменогорска, где ему довелось возглавлять подразделения полиции. Ведь времена-то были лихие. Рэкет, беспредел, ОПГ, скотокрадство… Без принципиальной схватки с криминалом было не обойтись. Так вот. Разрабатывая операции по жестким задержаниям, он говорил подчиненным: я иду первым. Вот момент истины! Вот наконечник стрелы! О таком смелом походе нового начальника РОВД на местный криминал помнят, к примеру, в Урджарском районе. Отважные действия в критических ситуациях дорогого стоят. Они под силу подготовленным, крепким духом и телом людям. И надо отметить, что спорт всегда был в большой чести в его жизни и коллективах, которыми руководил. Даже сегодня 10 подтягиваний на перекладине, 100 отжиманий на руках – для ветерана норма.

В непростые годы распада старой системы и становления молодого государства особенно важно было опереться на народную поддержку. На сельских сходах вместе с представителями власти создавали группы помощников полиции, совместно организовывали охрану скота, имущества, пресекали пьянство, хулиганство. Возрождали работу таких общественных формирований, как советы ветеранов, аксакалов.

Очень пригождались теоретические знания, полученные в Карагандинской школе МВД, на республиканских и всесоюзных курсах, стажировках. Отдельная страница накопленного опыта – обеспечение правопорядка в пригородных районах. Вот невероятный пример. В один из «лихих» годов в Глубоковском районе было совершено 27 убийств… Тут нужны были особые действия. И новые методы, в том числе совместной работы с коллегами из Российской Федерации, были освоены. Эти наработки, кстати, обобщались на республиканском уровне. О результатах труда говорят награды, в том числе и боевая медаль «За особые заслуги», и, как уже упоминалось, почетное звание «Заслуженный работник МВД».

И все же, что такое настоящий полицейский?

– У настоящего полицейского на первом месте человеческие качества, а на втором – профессиональные, – убежден Кумаргажин. – Мне бы не хотелось говорить, что за десятилетия работы я повидал достаточно крови, жестокости, алчности. Много размышлял над причинами негативных явлений. Главный вывод, в общем-то, прост и не нов. Нужно всем вместе организовывать жизнь так, чтобы в ней было меньше предпосылок для совершения преступлений. Вот здесь и нужна хорошая связь с трудовыми, учебными коллективами, представителями власти. Если, допустим, в местной школе появились затруднения с организацией турпохода трудных подростков – найди время, помоги. Вовремя увлечь ребят хорошим делом – значит предостеречь их от многого. Если твой участковый ведет в сельской школе секцию борьбы, дай возможность этим заниматься. Поддержи персональное шефство полицейских над подростками. Мы это называем ранней профилактикой. Вот и получается, что человеческие качества у полицейского должны быть на первом месте.

Именно такие традиции издавна поддерживались восточноказахстанскими полицейскими. Когда-то начинающему офицеру их передали старшие товарищи по службе Аманжол Смагулов, Анатолий Сиковой, Ален Мажренов и другие.

А сегодня он, отдав работе в органах более трети века, имея два высших образования, делится своим опытом с молодыми.

Владимир Никифоров

Курчатов