Рождества волшебные мгновения

Восточноказахстанцы отметили светлый праздник – Рождество Христово.

В Доме дружбы – центре общественного согласия 7 января царила атмосфера таинства и волшебства, там собрались представители этнокультурных объединений, творческие коллективы и зрители, чтобы отметить один из главных христианских праздников – Рождество Христово.

С этим днем связана традиция украшать дом хвойным деревом – елью или сосной. Оно выбрано не случайно. Согласно некоторым источникам, один из монахов отправился в лес за рождественским деревом. Изначально он решил, что это будет дуб, но когда срубил его, то тот сломал все рядом стоящие деревья, кроме ели. С тех пор эта пушистая красавица и стала символом Нового года и Рождества. Считается, что она притягивает в дом изобилие и достаток.

В многонациональном Казахстане с уважением относятся к обычаям и традициям всех народов, проживающих на его территории. Казахстанцы одинаково широко отмечают Курбан айт, Рождество и другие праздники, собираясь вместе за одним большим столом.

– Рождество – это праздник добрых надежд и ожиданий, он объединяет людей в стремлении творить благие дела, – сказала в приветственном слове заведующая секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области Жанна Аскарова. – Этими вечными ценностями особенно дорожат на казахстанской земле, где в дружбе и согласии проживают представители различных этносов и верований. Пусть в нашей стране всегда будут мир и благополучие.

В этот особенный вечер гостей ожидала концертная программа с участием этнокультурных объединений области. Творческие коллективы «Арабеск», «Вдохновение», «Бастеньки», «Барвинок», «Русская песня» и другие подарили незабываемые впечатления. Зрители насладились не только музыкальными композициями, этническими танцами, но и узнали о народных гуляниях, колядках, гаданиях, а также о том, какие блюда готовят в этот добрый праздник.

– Поздравляю всех восточноказахстанцев со светлым Рождеством Христовым, – сказал председатель Восточно-Казахстанского областного общества славянской культуры Александр Яковлев. – Желаю мира нашему общему дому – Казахстану, спокойствия и благополучия нашей области и личного счастья каждому ее жителю.

Также для гостей работала ярмарка-выставка, где были представлены эксклюзивные изделия, выполненные мастерицами творческого объединения «Белая сова», – украшения, корзины из бересты, обереги, куклы в национальных костюмах, декоративное мыло и многое другое, что не могло остаться без внимания.

Татьяна Кравченко

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