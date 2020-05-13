Решают на местах

Мост на въезде в село Акжар могут перенести в более удобное для местных жителей место.

К акиму Тарбагатайского района Серикказы Садвакасову посредством социальных сетей обратился житель села Омирхан Канагатов. По его словам, мост очень узкий. К тому же видимость для автомобилистов здесь ограничена,ькак забор одного из частных домов загораживает дорогу. Это представляет опасность и может стать причиной аварийной ситуации.

Для ознакомления с проблемой глава района вместе с ответственными лицами и обратившимся к нему гражданином выехал на место и осмотрел сооружение.

– Вопрос, который поднял житель села Акжар, вполне уместен. Мост находится на дороге областного значения, поэтому решение проблемы будет приниматься совместно с ТОО «ОблШығысЖол», – отметил Серикказы Садвакасов. – В первую очередь будет создана специальная комиссия, на основе ее заключения подготовим проектно-сметную документацию. Затем рассмотрим возможность расположения моста в месте, удобном для жителей.

Кроме того, территорию близ моста обещают благоустроить.

Ания Есмухамет

Тарбагатайский район