Мама – лучшая профессия

Многодетная мама рассказала, почему ни за что не променяла бы свою жизнь с пеленками, уроками и борщами на самую успешную карьеру.

Несколько недель назад жительница села Кожохово Глубоковского района Анна Солтубаева стала обладательницей подвески «Алтын алқа». Это особый знак отличия многодетных матерей, воспитавших семь и более детей. Золотая подвеска в Республике Казахстан имеет статус ордена.

– Многодетной мамой я хотела быть всегда, – признается она. – Пример тому – семьи, в которых мы с мужем выросли, они тоже многодетные. Чем старше я становлюсь, тем острее понимаю, как мне повезло, какое богатство есть у нас с супругом. Увидеть в первый раз ребенка, кормить малыша, носить на руках, целовать пушистую макушку и крошечные пальчики, видеть, как дети играют, наблюдать, как любимый мужчина становится заботливым папой, – все это невероятные, ни с чем не сравнимые эмоции! И то, что мне дано пережить их столько раз, – счастье, за которое я бесконечно благодарна судьбе.

Анна считает, что растить нескольких детей гораздо проще, чем одного, а любовь и счастье в большой дружной семье с лихвой перекрывают все сложности и проблемы.

Благодаря заботе близких у Анны остается время и на себя, поэтому ни в чем обделенной она себя не считает. Говорит, когда планируешь иметь большую семью, нужно быть готовой к тому, что почти все время будет занято заботой о детях.

– Конечно, не могу сказать, что иду по жизни «с цветком в руке» – руки обычно заняты детьми, огромными сумками с продуктами, – отмечает женщина. – Независимо от того, сколько в семье детей, мамой всегда быть трудно. Любви, внимания и ласки должно хватать всем. Но сегодня я могу с уверенностью сказать: жизнь многодетной семьи нелегка, но нужно находить среди трудностей светлые моменты. Можно научиться радоваться – порядку в доме, чистому, выглаженному белью, хорошему поведению детей или бумажному самолетику в качестве подарка от малыша тебе на день рождения.

Одна из ее дочерей серьезно занимается художественной гимнастикой, учится в спортивной школе, она победитель и призер многих соревнований. Родители гордятся ее достижениями, впрочем, как и других своих детей. Старшим помогают советами, младшим дарят внимание и ласку. Сейчас много заботы требуют малышки-близнецы.

Главное для Анны – чтобы дети выросли добрыми, чуткими, отзывчивыми и порядочными людьми.

В нашем обществе бытует распространенное мнение о том, что иметь много детей – непозволительная роскошь. Средств, действительно, не всегда хватает. Пока единственный добытчик в доме – глава семейства Кайрат. Но совсем недавно супруги получили безвозмездный грант на сумму 500 тысяч тенге, на которые приобрели корову. Это стало хорошим подспорьем для большой семьи. Теперь в каждодневном рационе у детей натуральное молоко, творог, сметана, масло.

Работящая, скромная Анна – настоящий пример материнской самоотдачи. На вопрос, что же дает ей силы, помогает преодолевать жизненные трудности, отвечает просто: «Мои дети, моя семья». И добавляет: «Быть многодетной мамой – это самая приятная и удивительная профессия».

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район