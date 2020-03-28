Рецепт от бактерий

В одном из вузов Восточного Казахстана наладили производство антисептика.

Свой вклад в профилактику коронавирусной инфекции внесли ученые Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева. Они освоили производство антисептика по рецепту, утвержденному Всемирной организацией здравоохранения.

Как сообщил на своей странице в Facebook ректор университета Жасулан Шаймарданов, в лабораториях вуза изготовлена первая партия дезинфицирующего средства – 1000 литров.

– Тем самым мы полностью сможем обеспечить себя обеззараживающим средством – раздать его по всем подразделениям, общежитиям, а также преподавателям и ветеранам вуза, – отметил Жасулан Шаймарданов.

ВКГТУ им. Д. Серикбаева готов работать с региональным штабом по противодействию коронавирусу и предпринимателями области, чтобы обеспечить внутренний рынок антисептиками. В вузе пояснили, что сейчас проводится процедура сертификации продукта. Сотрудничество с заказчиками станет возможно после ее прохождения.

Пока антисептик, изготовленный в лаборатории ВКГТУ, используют для внутренних нужд. Будет ли он распространяться среди физических лиц, то есть обычных граждан, пока не известно.

– Мы считаем, что наши действия помогут минимизировать распространение коронавируса, – добавил Жасулан Шаймарданов.

Кристина Кирдяпкина