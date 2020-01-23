Рекорды республики

Два новых рекорда страны установлены на XXIX чемпионате Казахстана по легкой атлетике.

В двухдневных соревнованиях, прошедших в Легкоатлетическом центре Ольги Рыпаковой, приняли участие 249 легкоатлетов, в том числе 159 мужчин и 90 женщин. В Усть-Каменогорск съехались представители почти всех регионов республики, кроме Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

По итогам чемпионата, командный зачет возглавила сборная Карагандинской области (21 851 очко). Второе место заняли хозяева соревнований, уступившие почти тысячу очков победителям. Замкнула тройку лидеров команда Костанайской области (15 223 очка).

Двум спортсменам национальной сборной удалось не только улучшить свои личные результаты, но и обновить казахстанские рекорды в легкой атлетике.

Так, в финальном забеге на 60 метров с барьерами с результатом 7,67 секунды карагандинский спринтер Давид Ефремов побил рекорд, который оставлся незыблемым

28 лет!

Еще одно высшее достижение принадлежит абсолютной рекордсменке в беге на 3000 метров Татьяне Нерознак из Костаная. Бегунья улучшила свой результат в этой дисциплине до 9 минут 16 секунд.

Мужская команда ВКО одержала победу в эстафетном беге 4 по 400 метров в помещении, показав лучшее время чемпионата – 3 минуты 21 секунду.

Порадовали и восточноказахстанские «высотницы» – Надежда Дубовицкая и Елизавета Матвеева, занявшие соответственно второе и третье места в прыжках в высоту с результатом 1 метр 80 сантиметров.

Бронзу в копилку наград принес титулованный спорт-

смен из Усть-Каменогорска Артур Гафнер, который толкнул ядро на 15 метров 19 сантиметров.

– Впереди Олимпиада в Токио, которая пройдет с 24 июля по 9 августа, – отметил тренер международной категории по легкой атлетике Александр Кругликов. – Лицензию на неё завоевала пока только олимпийская чемпионка, капитан клуба «Алтай Атлетикс» Ольга Рыпакова.

Ева Ким