Реки с характером

Пристальный мониторинг водных объектов – основная задача исполнительных органов в рамках антипаводковых мероприятий в Курчумском районе.

По информации отдела ЧС, сбор оперативной информации проводится ежедневно.

Из 12 сельских округов района поступают сводки о ситуации на водных объектах – реках, а также водохранилище в селе Маркаколь. Ответственные за вопросы ЧС специалисты сообщают в них об уровне воды, состоянии льда, погодных условиях. Кроме этого, «Казгидромет» по ВКО представляет информацию о температуре и уровне снежного покрова.

К примеру, в сводке на 18 марта сообщалось, что уровень снежного покрова в Курчуме – 10 сантиметров, в селе Маркаколь – 44 и в районе озера Маркаколь, то есть на территории государственного заповедника – 97. Там же – наибольший показатель глубины промерзания почвы – 65 сантиметров.

Снеготаяние на территории района идет полным ходом, однако серьезных проблем в виде подтоплений населенных пунктов, отдельных домов местных жителей до этого времени не наблюдалось. В основном благодаря погодным условиям: в дневное время снег подтаивает, а за ночь вновь промерзает. Такой контрастный ме-теорежим только на руку сельчанам.

В начале марта на территории района работала комиссия с участием специалистов нескольких областных профильных структур. Совместно с представителями районного акимата, отдела ЧС проведено обследование паводкоопасных рек, береговых дамб, снегозапасов. Определен список сел, находящихся в зонах возможного подтопления. В него вошли: Курчум, Барак батыр, Бурабай, Маркаколь, Каратогай, Бирлик и Калжыр. 285 домов, в которых проживает 931 человек, находятся в этой зоне.

Большая вода на основных реках района каждый год начинается в конечных числах апреля – начале мая. Подпитываются реки талыми водами с верховьев гор, где находятся снегозапасы. В этом году эти сроки могут значительно приблизиться. Реки еще не вскрылись и «спят» подо льдом. Однако скоро они «проснутся» и наполнятся грозными стремительными потоками.

Делать неутешительные прогнозы относительно развития сценариев с паводками едва ли стоит: курчумцы видели и более многоснежные зимы. Благополучно, без серьезных проблем и потерь пройти сезон весеннего половодья возможно. Для этого требуется слаженная, профессиональная работа ответственных за вопросы ЧС структур.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район