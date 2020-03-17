Результат – отрицательный

Информация о том, что в Семее выявлен инфицированный коронавирусом иностранец, не подтвердилась.

В минувшую пятницу во второй половине дня в мессенджере WhatsApp распространялось видео, как из одной из гостиниц в Семее медики в спецодежде на носилках выносят человека. На основании этого возникли слухи, что в город прибыл иностранец, инфицированный коронавирусом.

По информации главного государственного санитарного врача Семея Берика Тлебалдина, 71-летний гражданин ЮАР находился в городе по работе. Он вызвал себе скорую, так как почувствовал себя плохо – у него поднялась температура, появились насморк и кашель. К тому же он инсулинозависимый диабетик.

– Служба Станции скорой медицинской помощи провела все необходимые мероприятия, диагноз – ОРВИ и бронхит средней степени тяжести. Дополнительно был взят анализ на наличие вируса COVID 2019, – сообщил Берик Тлебалдин.

Результаты анализа стали известны поздно ночью: «Получили результат анализа гражданина ЮАР, которого на скорой помощи направили в инфекционный стационар Семея. Сообщаем, что анализы на COVID 2019 показали отрицательный результат. Коронавируса в ВКО нет!», – сообщили в Управлении здравоохранения ВКО.

Флора Левина

Семей