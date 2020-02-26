Реальные ценности призрачной жизни

Премьера спектакля «Елестер» по мотивам пьесы Эдуардо Де Филиппо «Призраки» позволила восточноказахстанским зрителям найти ответ на извечный вопрос – «Что такое любовь?»

Не удивительно, что эта постановка знаменитого таджикского режиссера лауреата премии им. Кирилла Лаврова, заслуженного артиста Республики Таджикистан Барзу Абдураззакова собрала полный зрительный зал в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре. Все его спектакли имели большой отклик публики за оригинальный подход и погружение зрителя в глубокий психологический анализ.

По сценарию, в спектакле «Елестер» главные персонажи встречаются в старинном замке XVII века, который построил испанский гранд для своей возлюбленной. Это не просто дворец – это храм любви. Именно в этом таинственном месте должны найти ответ на главный вопрос пьесы.

Её автор Эдуардо Де Филиппо не зря собирает своих героев в этом старинном замке, имеющем 366 комнат – по одной на каждую ночь любви. Здесь давно уже никто не живет, и некий Хозяин предоставил главному герою Паскуале Лойяконо дворец, чтобы тот устроил здесь пансион и развеял легенды о призраках, которые сочиняет профессор Сантана, живущий напротив.

Действо, происходящее на сцене, не однозначно. Оно заставляет зрителей задуматься – являются ли призраками эти персонажи или таковыми их воображает лишь перепуганный слухами и измученный неудачами главный герой. А еще – не похожи ли они сами на этих призраков. В завершении премьеры зал разразился бурными аплодисментами, подтверждающими, что полтора месяца подготовки к спектаклю прошли не зря.

– Работа была проведена колоссальная, – отметил режиссер. – Актеры ранее не сталкивались с такой драматургией. Весь театр был мобилизован вокруг этого спектакля. Я благодарен публике за то, что на два часа они забыли обо всех своих проблемах и погрузились в эту атмосферу.

Насыщенная событиями и действиями постановка «Елестер» с трудом умещается на маленькой сцене театра. Но Барзу Абдураззаков владеет искусством преодоления пространства, и зритель забывает о всяких существующих границах.

Благодарные зрители отметили блестящую игру актеров, которые на сцене слились воедино со своими персонажами. Как оказалось, режиссер на протяжении полутора месяцев работал с каждым из них по отдельности до тех пор, пока не довел игру до идеала.

– Барзу Абдураззакова специально пригласили для постановки этого спектакля, – отметил артист казахского молодежного театра ВКО Едигер Кайыртайулы. – Мы стремимся поднять профессиональный уровень на ступень выше. И подобные творческие тандемы со знаменитыми режиссерами-постановщиками помогают нам достичь этого.

Также артист отметил, что в дальнейшем сотрудничество продолжится. Главная цель творческого коллектива – чтобы из зала драматического театра публика выходила лишь с восторгом.

Камила Ботагамитова

Дмитрий Франчук