Реальная поддержка

Дарья Белых, бухгалтер, район Алтай:

– Подала заявку на получение социальной выплаты как самозанятая, поскольку уволилась с прежнего места работы, а на новую не успела устроиться из-за введенного чрезвычайного положения в стране. Мне одобрили заявку, и я получила пособие. На эти средства приобрела продукты первой необходимости.

Хочу сказать спасибо государству, ведь оно не забывает о таких, как я, попавших в сложную ситуацию гражданах. Проявляет заботу и внимание. Нам в свою очередь тоже необходимо оказать государству поддержку в это непростое время – соблюдать предписанные требования действующего режима карантина. Только вместе мы сможем справиться с пандемией коронавирусной инфекции.

Асель Серменова, Усть-Каменогорск:

– Мы с мужем воспитываем троих детей, скоро ждем появления четвертого. С введением в городе ограничительных мер мой супруг, индивидуальный предприниматель, вынужден был приостановить свою деятельность. Мы остались без средств к существованию. О предоставляемой государством помощи я узнала из социальных сетей. Честно говоря, подавая заявку, мы не надеялись, что оба ее получим. Выплата в размере 42 500 тенге сначала поступила на мой счет, затем – на счет мужа. Это очень существенная поддержка для нас.

Хочу подчеркнуть, что государство всецело выполняет свои социальные обязательства. От всей нашей семьи выражаю огромную благодарность!

Евгений Гайфутдинов, слесарь по ремонту промышленного оборудования, Риддер:

– Казахстанцы, потерявшие из-за вынужденного простоя доход в период действия режима ЧП, не остались без поддержки государства в этот трудный для всех период. Этой категории граждан назначены выплаты из Государственного фонда социального страхования.

Для меня такая финансовая поддержка очень важна. До введения режима ЧП я работал вахтовым методом. Когда потерял основной источник дохода, задумался, как дальше содержать свою семью. Очень обрадовался, когда узнал, что таких граждан, как я, не оставили один на один с этой проблемой. На государственном уровне приняли своевременное и правильное решение выплатить людям, оказавшимся в сложной ситуации, соцпомощь.

Подал заявку и после утверждения получил деньги. Это реальная поддержка от государства. Я благодарен за это Правительству и Президенту. Глубоко уверен в том, что Казахстан, наша область, все мы справимся и достойно преодолеем все трудности! Всем желаю крепкого здоровья, мира и стабильности!