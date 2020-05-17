Расцветающий бизнес Асем

Назвать цветы своим главным увлечением могут многие женщины Курчума. Однако у Асем Маутказы цветочное хобби переросло в прибыльное собственное дело.

Начиналось все обычно: она выращивала цветы для себя на подоконниках и полках своего дома. С каждым годом коллекцию пополняли новые и новые сорта. Вскоре для благоухающей красоты в горшочках потребовалось дополнительное пространство. Чтобы решить проблему, к жилому дому сделали пристройку, и часть цветов перекочевала туда.

– Как-то ко мне обратились владельцы одного магазина с просьбой продать несколько горшочков с цветами. Я согласилась, – рассказывает Асем. – Потом подобные обращения пошли одно за другим, потоком, и я поняла, что в районе на цветы есть большой спрос. Решила выращивать их для реализации.

По словам собеседницы, делать первые шаги уже в новой ипостаси ей пришлось в той же пристройке жилого дома. Однако выяснилось, что большое количество растений в закрытом помещении резко повышает уровень влажности воздуха. Вынуждены были закупить вентиляторы, но и они не смогли нормализовать уровень влажности. Поэтому теперь цветы выращивают в двух теплицах.

Одну из них семья Асем Маутказы приобрела на рынке, ее конструкция была изготовлена в заводских условиях. Но прослужила такая теплица недолго.

– Наши ураганные ветры, снега и дожди теплицы заводского производства не выдерживают, – отмечает Асем. – Однажды порывом ветра такую теплицу сорвало с места и унесло, поэтому мы решили строить сами.

Главным конструктором и строителем стал отец нашей героини, Мухтар Маутказы. Он самостоятельно разработал проекты теплиц, изготовил у себя во дворе их сборные детали. Основой для них стали дугообразные металлические элементы. Для их изготовления мастер применял устройство – трубогиб. Собранные каркасы теплиц накрыли прозрачным пленочным материалом – поликарбонатом. В холодный сезон работы, в основном в марте, производится утепление целлофаном и агроспаном. По словам Асем, срок службы поликарбоната составляет четыре года и скоро необходимо будет его поменять.

В этом году благодаря ее трудам в Международный женский день прекрасная половина Курчума и других сел района получила в подарок от мужчин алые тюльпаны. С наступлением весны многие бюджетные организации, частные лица приходят, чтобы купить петуньи для клумб. Спрос на продукцию в очередной раз убедил предпринимательницу в том, что дело, которым она занялась, имеет перспективы.

Кстати, в двух теплицах представлено несколько сортов этих цветов. Рассказывать об их особенностях собеседница может часами. Чтобы стать профессионалом, Асем учится у состоявшихся мастеров. Так, этой весной она специально отправилась в Алматы и устроилась работать в теплицу одной из преуспевающих бизнес-леди. За время работы надеялась получить столь необходимый опыт в тепличном деле.

Планам помешал коронавирус и связанные с ним ЧП, карантинные мероприятия. Пришлось спешно возвращаться домой. Впрочем, на желание учиться не могут повлиять никакие трудности: женщина призналась, что по завершении всех ограничительных мероприятий она планирует поездку в Новосибирск, где также надеется получить опыт работы.

– Разведение цветов требует немалых затрат, – говорит Асем. – Я пока не могу сказать о каких-либо существенных доходах от дела, которым занимаюсь. Но рада, что облагораживать свое жизненное пространство и высаживать цветы желают даже в отдаленных небольших селах нашего района. Люди приезжают, чтобы купить рассаду, получить совет. Стараюсь помочь всем в меру своих возможностей.

Асем Маутказы убеждена, цветов в нашей жизни, как и красоты, много не бывает. Той самой красоты, что спасет мир. И с этим невозможно не

согласиться.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район