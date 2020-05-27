Расписывает под хохлому

Традиционно хохломской росписью украшают посуду, но мастера из Усть-Каменогорска Марина и Антон Зонберг расширили возможности стиля.

Марина Зонберг с детства была творческой личностью, причем ее интересовали совершенно разные сферы деятельности. Она даже выбрала профессии, совершенно не связанные друг с другом – экономист и художник-оформитель.

– На художника-оформителя я выучилась в 2000 году, – поделилась она. – Из всех направлений декоративно-прикладного искусства мне понравилась роспись по дереву. Это направление затронуло мою душу.

Выбрав для себя любимое занятие, Марина начала оттачивать мастерство и браться за разные элементы росписи на кухонных досках и подносах. Большая часть того, что она сделала, раздарила родственникам и друзьям. Оставшиеся экземпляры бережно хранятся у мамы.

– Она не пользуется ими в быту, – подчеркнула мастерица, – а когда у них в селе проходят выставки, всегда выставляет мои работы.

После окончания художественного училища Марина устроилась на работу, повседневные заботы заполнили жизнь, и она надолго забросила творчество. Лишь встретившись со своим будущим мужем Антоном Зонбергом, она вновь занялась любимым делом. Ведь, когда он узнал, что его избранница владеет ремеслом росписи по дереву, был в восторге и всячески способствовал, чтобы она рисовала. Не ограничиваясь словами, он ради любимой сам научился выпиливать лобзиком из фанеры заготовки для росписи.

– Антон так увлекся, что стал заниматься прорезной резьбой, – рассказала мастерица. – При этом по профессии он электрогазосварщик и всегда имел дело только с металлом.

С того времени работа с деревом стала семейным хобби: муж делает заготовки, жена расписывает. Все, как говорится, на двоих.

Плоды совместного творчества привели их в Ресурсный центр ремесленников Восточно-Казахстанской области. Они стали участвовать в различных ярмарках-выставках, мастер-классах. О их ремесле написали в книге о мастерах региона. Еще бы, ведь расписные кухонные доски, подносы, шкатулки, кулоны, брелоки, подковы не оставят равнодушными даже самого привередливого ценителя декоративно-прикладного искусства. В общем, семья Зонберг знает, как удивить любителей сувениров из дерева. Однажды они даже сделали сувенирный байк в стиле хохломской росписи.

– Один подарок мне запомнился особо, – отметила Марина. – Это был расписной мотоцикл. Мужчина, для которого готовился сувенир, был байкером и коллекционировал все, что связано с мотоциклами. Нужно было только соблюсти географическую особенность– made in Kazakhstan. Так с любовью из Казахстана в стиле хохломской росписи и надписью на немецком языке байк уехал в Германию.

Марина призналась, что для конкретного человека идея сувенира возникает мгновенно, нужно только знать его интересы и увлечения. Когда же необходимо придумать что-то тематическое, к примеру на праздник, то появляется несколько вариантов, которые тщательно прорабатываются.На это, конечно, уходит больше времени, но, когда видишь конечный результат своих трудов, понимаешь, что оно того стоило.

Прежде чем сувенир станет настоящим произведением декоративно-прикладного искусства, необходимо пройти несколько этапов. Так, из фанеры выпиливаются заготовки, которые обрабатываются наждачной бумагой. Затем на них наносится грунт на основе ПВА в несколько слоев, после высыхания каждого слоя снова необходимо обработать наждачной бумагой. Только после этого за работу принимается фантазия, которая, кстати, у Марины неисчерпаемая.

– Мы делаем сувениры с казахским орнаментом, – отметила она. – Но больше всего работ в стиле хохломской росписи. Именно этот стиль мне близок, я чувствую себя свободно в нем.

Хохломская роспись – искусство, зародившееся в семнадцатом веке в небольших деревушках, расположенных на берегу Волги. Это декоративное оформление изделий из дерева. Для создания рисунка обычно использовались красный, оранжевый, желтый, иногда зеленый и голубой цвета. Основным элементом считается золотой цвет. Традиционно на деревянных изделиях рисовали красные сочные ягоды рябины, малины и земляники, цветы и ветки. Также часто встречаются птицы, рыбы и звери. Золотой фон или золотой орнамент в сочетании с сочными насыщенными цветами и витиеватой технологией росписи позволяли создать поистине эффектное изделие, достойное царского стола.

Занимательно, что хохломская посуда не только отличается изысканностью, но и ценится своей долговечностью. Изделия покрывают прочным лаковым покрытием, которое ни под воздействием времени, ни под воздействием температуры не портится: не треска-

ется лак, не блекнут краски, что позволяет пользоваться предметами быта в повседневной жизни.

Со временем количество мастеров, занимающихся росписью в стиле хохломы, значительно сократилось. Несмотря на то, что хохломская роспись не особо популярна и Марине предлагают выбрать более современное направление, она считает, что заниматься нужно именно тем, к чему тянется душа, а не гнаться за переменчивыми модными тенденциями.

– Хочется сохранить традиционное народное ремесло, – поделилась мастерица, – при этом добавить индивидуальности.

Особое место в творчестве семейного тандема занимают уникальные подковы, которые носят обережный смысл. Например, рожками вверх – дом – полная чаша, а подкова рожками вниз оберегает дом от всего плохого, как бы накрывая его куполом. Также каждая подкова приносит счастье тому, к кому она попадет в дом. Ведь мастера вложили в нее частицу душевного тепла и пожелания удачи и достатка…

Добавим, что неподдельный интерес к народному ремеслу стали проявлять младшие Зонберги. Они уже предлагают идеи, которые, по словам Марины, непременно воплотятся в жизнь. Возможно, в будущем они захотят посвятить себя созданию произведений декоративно-прикладного искусства.

Татьяна Кравченко