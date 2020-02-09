Раскрыли все карты

Факты пропажи денег с транспортных карт в Семее не подтвердились.

С нового года в семейском общественном транспорте работает система электронного билетирования. Установлены валидаторы, приобретены транспортные карты, однако проблем в сфере пассажироперевозок не убавилось. Теперь возмущения горожан связаны с якобы «самовольным» списанием денег с транспортных карт.

«Пополняю карту на 1000 тенге, а к вечеру оказывается, что денег на ней уже нет, хотя поездка в этот день была только одна», – такого рода комментарии оставляют они на своих страницах в социальных сетях.

Специалисты компании Smart Concept, внедрившей систему электронного билетирования в общественном транспорте Семея, ответили, что фактов незаконного списания денег с карт пассажиров зафиксировано не было.

– 28 января 2020 г. службой поддержки Avtobys обработано более 400 обращений по этому поводу, – говорится в сообщении. – Ни один из фактов «пропажи денежных средств» не получил подтверждения, при детальном изучении все произведенные списания подтверждены поездками.

Специалисты пояснили, что на платформе Avtobys используются электронные деньги и электронные кошельки клиентов. Денежные средства хранятся не на транспортной карте, а в электронном кошельке в банке. Для выполнения операций с электронными деньгами Avtobys требуется взаимодействие с банком, что занимает некоторое время. То есть списание оплаты за проезд производится не одномоментно. По этой причине и возникли недоразумения.

Также и при оплате товаров и услуг банковской картой списание денежных средств занимает от нескольких секунд до нескольких часов, но это не означает, что банк «ворует» денежные средства с карты.

Компания рекомендует пассажирам проверять не баланс карты, а историю поездок. Сделать это можно через Telegram- бота @AvtobysPassengerBot либо обратившись в службу поддержки по номеру +7 7222 44 5548, либо через WhatsApp +7 705 391 8554.

Еще один вопрос, волнующий пассажиров: почему не

переводятся денежные средства с утерянной транспортной карты?

По информации представителей компании, это зависит от тарифа. В настоящее время действует процедура по возврату денежных средств с баланса электронных кошельков, закрепленных за транспортными картами с тарифами «Школьный», «Льготный» и «Социальный».

– Транспортные карты с этими тарифами выдавались персонально, и в платформе Avtobys есть данные ИИН всех их владельцев, – поясняют в Smart Concept. – То есть при обращении мы можем удостовериться, что это действительно ее владелец и перевести денежные средства с электронного кошелька утерянной транспортной карты на новую.

Транспортные карты с тарифом «Стандартный» выдавались без привязки к конкретному владельцу, поэтому определить, кто им на самом деле является, невозможно. В этой связи транспортные карты, имеющие «Стандартный» тариф, пока не блокируют и с них не переводят денежные средства.

В ближайшие дни будет разработана процедура, по которой любой владелец транспортной карты сможет привязать ее самостоятельно либо обратившись в службу поддержки. После этого при утере или порче карты можно будет обращаться в службу поддержки для перевода средств.

Пока же остаток средств на утерянной стандартной карте будет бессрочно находиться на балансе электронного кошелька без списания. Если утерянная карта найдется, ею можно будет продолжать пользоваться для оплаты проезда.

Многих также интересует, возвратят ли средства при неверном пополнении баланса? Разработчики отвечают, что в случае указания неверного номера транспортной карты или приложения, ответственность за произведённую ошибку несут сами клиенты. Возврат или перевод денежных средств в этом случае не предусмотрен.

Флора Левина

Семей