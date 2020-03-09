Раньше срока

Удовлетворено ходатайство Мухтара Джакишева об условно-досрочном освобождении.

В ходе слушания, проходившего в суде № 2 Семея, представитель учреждения охарактеризовал Мухтара Джакишева положительно. Адвокат в своем выступлении отметил, что ходатайство Джакишев подал в третий раз. Два раза оно было отклонено.

Мухтар Джакишев отбывает наказание с 2009 года, он приговорен к 14 годам за коррупцию.

На этот раз суд принял решение удовлетворить ходатайство подсудимого ввиду его состояния здоровья – у Джакишева катаракта обоих глаз, в заключении у него несколько раз случался гипертонический криз.

– Ему запрещено покидать страну до окончания срока, который составляет три года, три месяца и 16 дней. Освобожден он будет после вступления в законную силу постановления суда. Стороны имеют право на обжалование, – сообщила председатель суда № 2 г. Семей Жанат Абенова.

Флора Левина

Семей