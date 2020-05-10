Размышляя о важном

Адылхан Забиров, председатель Глубоковского совета ветеранов:

– Хорошей новостью для меня и моих земляков стало принятие давно ожидаемого Закона РК «О ветеранах». Символично, что этот закон был принят в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в священный месяц Рамазан.

Горячо поддерживаю решение Главы государства Касым-Жомарта Токаева о предоставлении гарантий и льгот для всех людей, которые вошли в категорию ветеранов. Это ликвидаторы Чернобыльской катастрофы, ставшие инвалидами, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей и вои-

ны-интернационалисты. По льготам они теперь приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны. И это, по моему мнению, правильно.

Уверен, что Закон РК «О ветеранах» позволит улучшить жизнь наших ветеранов и даст определенный толчок в развитии ветеранского движения.

Айымгуль Сейпутанова, доцент ВКГУ им. С. Аманжолова, кандидат филологических наук:

– Проблема государственного языка на протяжении долгого времени остается актуальной и требует к себе повышенного внимания. Это особо отметил в интервью газете Egemen Qazaqstan Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Полностью разделяю и поддерживаю мнение Главы государства. Как говорил Ахмет Байтурсынов, никогда не нужно забывать, что на самостоятельную жизнь вправе претендовать только тот народ, который говорит на своем языке и имеет свою литературу. Эта цитата очень точно описывает значимость языка в становлении и дальнейшем развитии государства. Поэтому в первую очередь следует заняться именно сохранением родного языка.

Жителям нашей страны необходим патриотический дух. Говоря об этом, вспоминаю слова поэта Расула Гамзатова: «Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Считаю, что у каждого из нас должна быть такая мысль. Тогда казахский язык будет вечен.