Развиваемся вместе

Более 340 млрд тенге – на столь впечатляющую сумму закупила товаров и услуг у отечественных поставщиков самая крупная компания региона ТОО «Казцинк». Такой подход позволяет не только развиваться малому и среднему бизнесу, но и значительно укрепляет экономическое положение всего региона. Об этом и многом другом шла речь на совместной диалоговой площадке, которую провели Палата предпринимателей ВКО и ТОО «Казцинк». Эта инициатива помогает компаниям лучше узнать, кто и что производит, чтобы сотрудничать без иностранных посредников, а главное – заключать офтэйк-контракты, гарантирующие закуп товара, который еще не произведен.

– Импортозамещение – это один из главных приоритетов, – отметил руководитель Палаты предпринимателей ВКО Игорь Шацкий. – Так, в прошлом году мы делали акцент на развитии легкой промышленности, к примеру, по пошиву школьной формы. В этом году уделяем внимание пищевой и мебельной промышленности, а также химической отрасли и машиностроению, что особенно актуально для нашего региона. В этом отношении очень важны миллиардные госзакупки крупных градообразующих предприятий. К примеру, компания «Казцинк» нуждается в рукавицах на сумму 240 миллионов тенге, производство которых не такое уж сложное. А наши местные производители даже не знали об этом, уступая эту нишу конкурентам из других стран. Теперь небольшое шемонаихинское предприятие наладило выпуск этой продукции для «Казцинка». К счастью, за три года более 30 субъектов региона установили прочные партнерские связи с ТОО «Казцинк», а значит, заплатили налоги и создали новые рабочие места. Это большой стимул для развития малого и среднего бизнеса.

Преимущество от сотрудничества с местными компаниями налицо. Действительно, зачем искать за тридевять земель горно-шахтное и горно-обогатительное или насосное оборудование, которое может поставлять Казахстанское производственное предприятие, которым руководит Вероника Шепель. По словам бизнес-леди, тесное взаимодействие с компанией «Казцинк» выгодно всем участникам сделки, ведь это надежный партнер, который за последнее время инвестировал 11,7 млрд тенге в социальное развитие региона.

Такого же мнения придерживается руководство других предприятий «Кэмонт», «Силумин-Восток», «Еврогидросервис», «SPJet».

Однако получить хороший заказ не просто, нужны не только безупречная репутация и соответствующие производственные мощности, но и соблюдение многих правил – качество для «Казцинка» очень важно. Поэтому местные производители не жалеют средств на модернизацию производства, обучение кадров, получение индустриального сертификата и др.

– Анализ госзакупок прошлого года показал, что доля казахстанского содержания повысилась на 23 процента, были заключены договоры с отечественными компаниями на общую сумму более 340 млрд тенге, – отметила руководитель службы коммерческого анализа и развития ТОО «Казцинк» Татьяна Иванова. – Мы разработали годовой план закупок на 2020 год, предлагаем с ним ознакомиться на нашем портале. Обидно, когда компания, прошедшая все тендерные процедуры, допускает досадные ошибки и получает отказ. В числе самых распространенных ошибок, почти 60 процентов отводов, – невнимательность во время оформления: отсутствие тех или иных документов, например неподписанный контракт, или неверный перевод на государственный язык.