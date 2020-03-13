Ради общего блага

Волонтерам Восточного Казахстана помогут скоординировать работу.

В Усть-Каменогорске состоялось открытие регионального фронт-офиса добровольных помощников.

В последнее время наиболее частая ассоциация с фразой «волонтеры помогли» – это когда студенты чистят снег во дворах одиноких пенсионеров. В Восточно-Казахстанской области планируют развеять этот стереотип.

Региональный фронт-офис станет не только постоянно действующей площадкой, где будут координировать работу волонтеров и волонтерских организаций. Одна из основных его задач – привлечение новых добровольцев, создание и поддержка эффективных групп волонтеров, развитие в области института добровольных помощников.

– У нас почему-то многие думают, что волонтерство – это когда ты на постоянной основе бесплатно помогаешь всем и вся, – делится директор Молодежного ресурсного центра Восточно-Казахстанской области Арайлым Есимбекова. – Это предположение не соответствует действительности, но, к сожалению, оно так укоренилось у многих в головах, что вокруг этой деятельности создался неправильный ореол. К примеру, есть корпоративное волонтерство – это когда можно заниматься добровольной помощью не во вред своему рабочему графику, всего один час. У нас в области был такой опыт, тогда много людей из разных организаций собрались и очистили территорию и спортивные площадки детского дома «Yмiт».

В области уже разработана региональная Дорожная карта Года волонтера и план мероприятий. В этом году уже провели 289 разных акций, челленджей, круглых столов и многое другое. В них приняли участие 9139 добровольных помощников. Помимо областного, в молодежных ресурсных центрах городов и районов региона будут работать такие же фронт-офисы.

– Помимо нас, есть четыре волонтерские неправительственные организации, во всех вузах и сузах существуют волонтерские группы, такие ячейки зарождаются и в школах, и при библиотеках, что не может не радовать, – делится Арайлым Есимбекова.

– Волонтерство дает мотивацию работать и помогать другим людям, и очень хорошо, что многое делается, чтобы была такая возможность, – рассказывает руководитель культурно-массового сектора реализации мероприятий в КАСУ, студент Дмитрий Зай-цев. – Лично я стал волонтером, продолжаю заниматься и развиваться в этой деятельности, потому что, когда помогаешь другим от души, самому становится приятно. К тому же это очень интересно, можно познакомиться с разными людьми и единомышленниками.

Фронт-офис будет координировать работу волонтеров по таким направлениям, как Bilim, Sabaqtastyq, Saylyq, Taza Alem, Asylmura, Qamqor и Umit. Он находится по адресу: ул. Потанина, 27/1, 1 этаж (вход с торца здания).

Дамир Омаров

Тлеубек Шаяхмет