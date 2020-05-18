Ради мира на Земле

К 75-летию Великой Победы

Война. Сколько жизней она покалечила, сколько судеб сломала. Великая Отечественная стала испытанием для народа, которое он мужественно преодолел. Не щадя себя сражались солдаты на фронте, не зная сна и отдыха трудились старики, женщины и дети.

Ради мира на Земле

Внучка ветерана ВОВ Жошыхана Касиманова нашла рукопись, написанную им самим, в которой он описывает тяжелые годы войны и не менее тяжелое послевоенное время.

…Жошыхан Касиманович родился в 1920 году. Его отец решил пригласить домой известного казахского просветителя, журналиста, этнографа Алихана Бокейханова, приехавшего к ним в село. На него была возложена миссия – по казахскому обычаю дать новорожденному имя. В тот период казахский народ подвергался гонениям. Про это время у казахов говорили: «Халықтың «жосып» кеткен кезі». Алихан Бокейханов решил назвать малыша
Жошыханом. 

Детство и юность Жошыхана Касиманова пришлись на сложное время. С 1940 года он начал педагогическую деятельность в Кировской семилетней школе Кировского района Восточно-Казахстанской области, ведь учить подрастающее поколение было его мечтой. Но Великая Отечественная вой-на спутала все карты. 22 июня 1942 года его призвали в ряды Красной Армии, и вместо указки и мела ему пришлось взять в руки автомат. Жошыхан досрочно окончил Тамбовское военно-пехотное Краснознамённое училище ордена Ленина им. генерал-лейтенанта Героя Советского Союза Б. Шапошникова. А в 1943 году прошел боевое крещение под Сталинградом. Как указано в его рукописи, ему много раз пришлось отражать атаки противника под станцией Двухречье.

«С места занимаемой позиции железнодорожной станции Двухречье лесом, пешком за двое суток прошли более 120 км в полном боевом снаряжении до Курска, – написал в своей рукописи Жошыхан Касиманович. – Здесь остановились в районе Оскол и держали оборону до особого распоряжения. 5 июня 1943 года началась массированная артподготовка, и мы поднялись в наступление».

За время войны он не единожды заглядывал смерти в лицо. Вся жизнь была похожа на калейдоскоп, правда, картинки в черных красках: передовая – госпиталь – передовая, и так по кругу. Однажды, ведя наблюдение из окопа, их расчет заметил немецкий шестиствольный миномет и накрыл огневым залпом. Очнулся герой повествования только на следующие сутки в медсанбате. Там он и узнал, что не просто отделался легкими ранениями и контузией, но и остался жив один из расчета. Через неделю советский солдат уже был на передовой автоматчиком и жестоко бился за себя, своих товарищей и Родину… Получив сквозное ранение в ногу, снова попал в госпиталь. Из автоматчиков его перебросили в связные. Таких случаев, когда Жошыхан Касиманов был на грани жизни и смерти, не сосчитать.

«Как бы я ни старался обойти смерть, она меня и моих однополчан преследовала на каждом шагу и в каждую минуту, – сообщается в рукописи. – И вот однажды меня вместе с нашим штабом батальона немцы прямой наводкой из крупнокалиберной артиллерии подняли в воздух. Я пришел в себя только на вторые сутки в медсанбате. Оказывается, из штаба чудом живой остался я один. Меня откопали в развалинах здания. Был тяжело ранен в голову, осколком разбило переносицу и, видимо, задело роговицу левого глаза. Это тяжелое ранение не прошло даром. Потерял 50 процентов зрения левого глаза».

Ему присвоили звание лейтенанта и из госпиталя отправили в запасной полк, где он готовил новое пополнение прибывших солдат.

Лишь в декабре 1945 года учитель по призванию демобилизовался и вернулся к своему любимому делу – преподаванию в школе. И здесь он был на передовой. Учить детей военных лет приходилось в тяжелейших условиях – школы разбиты, учебников нет, что говорить, ели-то через раз. Но Жошыхан Касиманович отдавал всего себя ради светлого будущего. Днем он работал в школе, а по вечерам молотил хлеб. Вместе с детьми и родителями строил школы-интернаты, столовые, общежития для приезжих, заготавливал дрова.

Воспитывал восемь ребятишек, которых безмерно любил. Вообще, дети были для него смыслом жизни, и не только свои. Ради их светлого будущего обычный учитель надел сапоги, шинель, взял автомат и отвоевал право на жизнь. За этот подвиг ему низкий поклон и вечная слава.

«Вся моя жизнь связана со школой, с детьми, – написал он. – Я не представляю себя без них. С ними я счастлив всегда…»

Жошыхана Касиманова не стало в 2011 году, но его великий подвиг, мудрые заветы и наставления навсегда останутся в сердцах благодарных потомков и учеников.

Александра Исаева

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