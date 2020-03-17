Ради безопасности

Разработан алгоритм действий для осуществления мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения.

В минувшие выходные прошло срочное совещание областного штаба оперативного реагирования под председательством акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова.

На время ЧП на территории области прекращают работу все развлекательные учреждения, детские игровые площадки, кинотеатры, театры, ночные клубы, общественные бани, салоны красоты в крупных торгово-развлекательных центрах. Вместе с тем отменяются все массовые, научно-образовательные, культурно-спортивные мероприятия.

Стоит отметить, что торговые объекты, осуществляющие продажу продовольственных и непродовольственных товаров, а также аптеки будут продолжать свою деятельность. Рынки будут работать с 8:00 до 17:00, с перерывом на дезинфекционную обработку с 13:00 до 15:00.

– Эти действия направлены на сохранение здоровья и обеспечение безопасности граждан. Прошу отнестись к положению с пониманием, в строгом порядке соблюдать меры предосторожности и личной гигиены, – отметил Даниал Ахметов.

Также глава региона провел встречу с представителями религиозных конфессий области. Участники обсудили меры и временные ограничения, введенные в рамках чрезвычайного положения. Напомним, в период действия ЧП введено ограничение на проведение семейных и памятных мероприятий. В том числе религиозных обрядов в мечетях, церквях и других культовых сооружениях.

Ания Есмухамет