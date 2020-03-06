Равнение на знамя!

Копия Боевого Знамени Победы 238-й стрелковой дивизии прибыла в Семей.

На перроне железнодорожного вокзала торжественно встретили копию Боевого Знамени Победы 238-й стрелковой дивизии. Историческая реликвия передана семейчанам в рамках республиканской военно-патриотической эстафеты «75 дней до Победы». В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие Регионального командования «Восток», воспитанники лицея «Жас Улан».

– Мы встретили Боевое Знамя 238-й стрелковой дивизии. За боевые заслуги 24 мая 1942 года она была переформирована в 30-ю гвардейскую дивизию, а 3 мая награждена орденом Красного Знамени и почетным наименованием «Рижская» за освобождение Риги, – сообщил на торжественной встрече командующий войсками РгК «Восток» полковник Асан Жусупов. – Победа в войне над сильным врагом досталась нелегко. Она была добыта ценой человеческих жизней. Около 1200 тысяч сыновей и дочерей Казахстана героически сражались наравне с другими братскими народами на всех фронтах

войны. Патриоты нашей Родины обязаны сохранить память о тех днях, передать внукам рассказы о труде наших отцов и дедов и их героических подвигах, которые совершались во время войны.

Аким города Ермак Салимов выразил благодарность тем, кто отстоял Великую Победу.

– День Победы – всенародный священный праздник. Его отмечают в каждой казахстанской семье, он объединяет всех нас, – сказал аким города. – Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался на передовой, героически работал в тылу и восстанавливал народное хозяйство в послевоенное время. Мы скорбим по тем, кто не дошел до Великой Победы. Сегодня, в преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы, мы являемся участниками республиканской военно-патриотической акции. Дорогие семейчане, позвольте выразить всем, кто отстоял Великую Победу, нашу признательность и сыновью благодарность. Вечная слава и память нашим героям!

В завершение торжественной церемонии колонна со знаменем проехала по городу до штаба управления РгК «Восток».

Флора Левина

Семей