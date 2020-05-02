Работа на результат

Подготовка к весенне-полевым работам в районе Алтай идет в штатном режиме.

Об этом сообщила руководитель отдела сельского хозяйства района Алтай Айгуль Куттубаева. По её информации, к весенне-полевым работам аграрии начали готовиться в январе. Они заключили договоры на приобретение минеральных удобрений в объеме 5400 тонн, гербицидов и пестицидов – 1300 тонн.

– Аграрии нашего района работают с полной самоотдачей, – подчеркнула Айгуль Куттубаева. – Они используют семена высоких репродукций. Так, из 9900 тонн засыпанных с осени семян 9000 тонн сданы на проверку. Из них уже исследовано около 8000 тонн, 93 процента из которых – семена первого и второго класса. О состоянии озимых, учитывая особенности природно-климатических условий, говорить пока рано.

Техника готова на 100 процентов. Дополнительно сельхозформирования приобрели различные виды оборудования на 10 млн тенге. Выделено 2080 тонн дизельного топлива, что на 250 тонн больше, чем в прошлом году.

Айгуль Куттубаева добавила, что в связи с действующим в регионе режимом карантина препятствий передвижению у аграриев нет.

Татьяна Кравченко

Район Алтай