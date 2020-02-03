Работать на результат

Названы лидеры и аутсайдеры среди районов Восточно-Казахстанской области по итогам социально-экономического развития за прошлый год.

Кто хорошо поработал, а кто тянет вниз областные показатели, сообщила руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Сауле Улакова. По ее словам, практически все основные показатели региона в 2019 году достигли либо превысили уровень 2018 года. Локомотивами роста по-прежнему остаются ресурсный потенциал и бюджетные инвестиции.

Так, объем промышленного производства составил 2141,5 млрд тенге, с ростом 109,2 процента. Наиболее высокие темпы роста отрасли отмечаются в Жарминском, Абайском, Катон-Карагайском, Курчумском, Кокпектинском, Уланском и Урджарском районах.

Снижение объемов промышленного производства зафиксировано в Бескарагайском, Глубоковском, Бородулихинском, Зайсанском, Тарбагатайском районах и в Риддере.

Рост инвестиций в экономику за отчетный период составил 123 процента. Основная доля вложения капитала приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров.

Снижение объемов инвестиций допустили в Курчатове, Бескарагайском, Жарминском, Курчумском, Катон-Карагайском, Глубоковском районах.

В списке антилидеров по объему строительных работ вновь оказались Курчатов, Бескарагайский, Зайсанский районы; замкнули пятерку отстающих Жарминский, Абайский районы.

В предпринимательской сфере тоже не наблюдается особых результатов. Количество субъектов малого и среднего бизнеса очень мало, к тому же низок их производственный потенциал.

Стагнирует показатель охвата детей дошкольным воспитанием в возрасте от года до шести лет –

77,8 процента. Очередность в детские дошкольные учреждения на сегодня по региону составляет свыше 20 тысяч детей. Наибольшее число очередников в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, а также в районах Алтай, Урджарском, Шемонаихинском.

Наряду с этим аким области Даниал Ахметов подверг критике работу акимов нескольких районов, которые по итогам 2019 года не смогли своевременно решить вопросы по строительству социальных объектов, развитию ГЧП, сельского хозяйства и другим направлениям. Глава региона дал понять, что если показатели не улучшатся, то придется принять строгие меры.

– Одни и те же районы фигурируют с одинаковыми проблемами, – отметил Даниал Ахметов. – Уверяю, по итогам первого полугодия будут сделаны окончательные выводы.

Бахыт Сарсембаева