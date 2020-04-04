Работает кол-центр

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В Министерстве обороны РК начал работу кол-центр по вопросам призыва военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных Сил РК, сообщила пресс-служба министерства. 

Работает кол-центр
Portrait of confident businesswoman with headset at computer in office

Граждане Республики Казахстан смогут получить информационную и консультативную помощь по вопросам, связанным с призывом военнообязанных по номеру 8 (7172) 72-15-11. Кол-центр работает в будние дни с 9:00 утра до 18:00 вечера. 

Ранее министр обороны РК Нурлан Ермекбаев сообщил, что военнообязанные будут проходить специальные сборы по месту жительства. 

2 апреля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев  
подписал Указ «О призыве  военнообязанных на специальные сборы». 

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