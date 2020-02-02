Пути развития для округов

Сельские территории имеют во многом схожие проблемы. В то же время у каждого сельского округа свои особенности, определяющие пути их развития. Об этом идет разговор на отчетных встречах исполнительной власти с населением.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ АКБУЛАКА

Укрывшийся глубокими снегами Акбулакский сельский округ живет размеренной жизнью сельской глубинки. Зимы в этих местах во все времена были многоснежными и буранными, такой она выдалась и нынче. Превратности зимних месяцев природа компенсирует благодатным летом с изобилием дикой ягоды окрест сел в лесах и горах, тучными травами на просторных лугах. Поэтому для человека, которому близка и мила родная сторонка с его укладом, возможностью серьезно заниматься фермерством, Акбулакский округ, несомненно, имеет свои привлекательные стороны.

Однако и он не избежал массовой миграции местных жителей в город и ближние к нему села. В настоящее время в трех населенных пунктах округа: Акбулаке, Терскей-Бокенбае, Кунгей-Бокенбае проживает около тысячи человек. Только в минувшем 2019 году отсюда уехали 19 семей, в целом 34 человека. Это оставшиеся здесь акбулакцы справедливо расценивают как большую потерю. В некогда насчитывавшем 400 дворов, порядка двух тысяч жителей центре округа – Акбулаке сейчас много брошенных, пустующих домов.

Общие тенденции не могли не отразиться на положении местной школы. Прежде полная средняя (до 800 детей), она, конечно, потеряла этот статус и ныне является малокомплектной. В светлых, наполненных всем необходимым учебным оборудованием классах не хватает одного – детей. По словам директора школы Сауле Бектемировой, определенную надежду на увеличение школьного контингента дает то, что в мини-центре при школе обучаются 20 малышей. Есть еще дети в подготовительном, нулевом классе, и это позволяет акбулакским педагогам верить в дальнейшую жизнь школы.

Весь спектр местных проблем округа стал предметом разговора акима Курчумского района Дулата Кажанова в ходе его отчетной встречи с населением Акбулакского сельского округа. Аким озвучил позицию руководства района относительно перспектив «тающей» административно-территориальной единицы: округ, несмотря ни на что, должен жить и развиваться. Для этого будут приняты необходимые решения. Первым из них стало включение этого округа в число опорных с выделением финансовых средств на благоустройство. Ведется работа по привлечению в округ семей по программе переселения из трудоизбыточных южных регионов страны. Однако самую большую ставку в деле возрождения округа исполнительная власть района делает на горнорудную компанию «МЛД».

Компания разрабатывает медное месторождение Каршыга, что всего в нескольких километрах от села Акбулак. В минувшем году там была построена и запущена горно-обогатительная фабрика. На ней работают вахтовым методом десятки людей из разных регионов Казахстана. В то же время бывших безработных жителей Акбулака, кому посчастливилось устроиться в ГРК, лишь несколько. Однако, по словам местного старожила Бакытбека Нуралина, желающих намного больше. К сожалению, пока в активе заработавшей на территории округа горнорудной компании еще нет серьезных дел в рамках социальной ответственности бизнеса. Комментируя ситуацию, аким района Дулат Кажанов сказал о том, что исполнительная власть района надеется на скорое налаживание сотрудничества с ГРК «МЛД».

НА СЕМИ ВЕТРАХ?

Почти круглый год дуют ветра в Калгутинском сельском округе. Его жители в шутку говорят, что они так к ним привыкли, что в тихие дни у них начинает болеть голова. Казалось, сам бог велел использовать в этих местах силу ветра, но до сего времени ни одной ветровой установки здесь еще не появилось.

Тема альтернативной энергетики была затронута на отчетной встрече акима района Дулата Кажанова с населением Калгутинского сельского округа. Профильному отделу дано задание изучить вопрос приобретения и установки в этом округе ветровой установки.

Стоит сказать, что округ на семи ветрах примечателен и структурой своей экономики. Сугубо животноводческое направление местных хозяйств круто поменялось в девяностые годы минувшего века: скотоводы в нескольких поколениях занялись земледелием. В обширной Акчийской долине стали выращивать арбузы, дыни, огурцы, томаты и другие овощи. И преуспели в этом деле. Бахчевые из объятой зноем в летние месяцы долины обладают особым вкусом. Поэтому местные жители умудряются пребывать в двух разных ипостасях – земледельцами-бахчеводами и скотоводами.

Впрочем, по словам руководителя сельской ветеранской организации Есена Сагиева, есть в округе проблемы, которые ждут своего решения. Среди них отсутствие ветеринарного врача. Для сел, где в каждом дворе есть домашний скот, проблема эта весьма злободневная. Селу Каратогай нужен парк отдыха: прежнему уже шесть десятков лет, и старые деревья в нем грозят обрушением. Озвучил аксакал и пожелание своих земляков об увековечении памяти фронтовиков-калгутинцев в мемориальном сооружении.

Решение этих и других вопросов зависит от работы акима Калгутинского сельского округа Елжана Мухтарханова. Он рассказал в ходе отчетной встречи о проделанной работе. Достигнуты неплохие результаты, есть у окружного акима желание сделать доверенные ему села лучше и краше, а жизнь людей в них – комфортнее. Работы у акима всегда много: необходимо находить пути решения проблем развития округа. Один из них – в использовании местных ветров и установке ветровых электростанций.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район