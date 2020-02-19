Пути открыты

В рамках программы «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы в Казахстане будут реализованы инвестиционные проекты по строительству и реконструкции 6,9 тыс. км дорог международного и республиканского значения.

Реконструкция затронет участки трасс, проходящие и в Восточном Казахстане. А именно: автодороги Караганда – Аягоз – Бугаз, Семей – граница РФ (на Барнаул), Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ (на Барнаул).

Кроме того, во всех регионах будут завершены инвестиционные проекты по строительству и реконструкции 4,2 тыс. км автодорог международного и республиканского значения, реализация которых была начата в 2015 — 2019 годах.

Об этом сказано в Государственной программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020 — 2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства РК от 31 декабря 2019 г.,

№ 1055. Указанные меры должны способствовать увеличению транзита и реализации экспортной политики.

– В этом году в автодорожную сферу области будет инвестировано 102,8 млрд тенге, из которых 82,3 млрд тенге – на дороги республиканского значения, – сообщил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржан Жумадилов. – Имеется в виду реконструкция трасс Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск, Калбатау – Майкапчагай, а также средний ремонт участков трасс Семей – Кайнар, Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи, Аягоз – Тарбагатай – Бугаз.

Он добавил, что на дороги областного, районного значения и улицы населенных пунктов в 2020 году выделено 20,5 млрд тенге.

В целом в госпрограмме «Нұрлы жол», рассчитанной на пять лет, особое внимание уделяется качеству запланированных работ.

– Для обеспечения долгосрочного эффекта от реализации масштабных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог необходимо создание эффективной системы контроля качества строительно-дорожных работ и материалов, – говорится в документе.

Техническое состояние дорожного покрытия и искусственных сооружений будет находиться под постоянным мониторингом. Также будет применяться инструментальная диагностика автодорог.

Согласно госпрограмме отныне для строительства и реконструкции автотрасс будут заключаться контракты «под ключ». Такой формат работы подразумевает, что риски проектирования и инфляции передаются подрядчикам. Это является для них стимулом действовать оперативно и не затягивать сроки выполнения работ. Будут внедрены долгосрочные контракты по бездефектному содержанию, что поз-

волит не просто отчитаться об объемах строительства и реконструкции, но и обяжет подрядчиков отвечать за качество дорог в ходе их эксплуатации.

– Для устранения барьеров автомобильному транзиту необходимо модернизировать автодорожную инфраструктуру и увеличить пропускную способность автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РК минимум до двух тыс. транспортных средств в сутки, – также отмечается в документе. – На автомобильных пунктах пропуска необходимы модернизация полосы движения автотранспорта, расширение зоны пограничного и таможенного (где применимо) контроля с созданием дополнительных точек обслуживания водителей и пассажиров, а также транзитных транспортных средств.

Еще одно нововведение, к которому побуждают условия госпрограммы «Нұрлы жол», – запуск «зеленых коридоров» для транзитных грузовых транспортных средств. Вдобавок предполагается ввести ограничения, вплоть до полного запрета, на беспричинные остановки и досмотры транзитных грузовых авто со стороны органов транспортного контроля и административной полиции.

Кристина Кирдяпкина

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