Пути-дороги перевозчика

Работа для Даулета Байболова из села Курчум – это километры дорог за баранкой его частного грузовичка.

Колесить по улицам районного центра и трассам к дальним и ближним селам он начал четверть века назад. С тех пор, что называется, вжился в ремесло автоперевозчика, досконально изучил его и даже сделал семейным бизнесом.

Как показала жизнь, услуги автоперевозчика местным населением очень даже востребованы. Даулет рассказал, что кузов его «УАЗа» видывал самые разные грузы: живой скот, дрова, уголь, мебель, домашний скарб, стройматериалы, песок, глину, гравий… По его словам, каждый сезон имеет в сельской местности свои особенности и грузопоток. Как правило, много заказов в летний сезон, только успевай их обслуживать. Зимой заказов поменьше, в основном приходится транспортировать живой скот.

– Только вчера перевез трех племенных бычков из фермерского хозяйства на зимний отгон, – рассказывает Даулет. – Днем раньше моим «пассажиром» была лошадь. Приходилось забирать груз либо отправляться с ним в Усть-Каменогорск, Семей, Зайсан, Улкен Нарын, Катон-Карагай, Маркаколь и другие пункты назначения.

Предприниматель рассказал, что в трудные девяностые годы в качестве оплаты за работу ему заправляли бензином машину. В ход шел и бартер – сельские жители расплачивались сельхозпродукцией, бывало, привозил домой живого барашка. И теперь работу перевозчика легкой не назовешь: иногда приходится отправляться в рейс ночью.

Даулет Байболов рассказал, что родился и вырос в дальнем селе Маралды. После школы пришлось работать в разных организациях. Довелось быть помощником киномеханика, плотником, бетонщиком, продавцом… Когда бывшее хозяйство, в котором работали практически все жители Маралды, приказало долго жить, семья переехала в районный центр. Здесь Даулет построил своими руками первый в своей жизни дом. После этого принял, можно сказать, судьбоносное решение: продал сразу четыре мотоцикла, несколько голов крупного рогатого скота, добавил к выручке за технику и скот сбережения и купил «УАЗ». Этот «железный конь» и стал на долгие годы другом и кормильцем семьи.

Благодаря своему промыслу мужчина смог решить основные материальные проблемы. Поэтому все в усадьбе семьи, что называется, «с иголочки». Вместе с двумя сыновьями построил новый дом, а также всю приусадебную инфраструктуру, которая включает набор обязательных в селе хозпостроек: баню, гараж, просторный коровник, новый капитальный забор и др. В общем, вся усадьба – как аргумент в пользу человека труда и лишний раз свидетельствует о том, что профессионализм в своем деле и честный труд всегда сполна воздаются.

Даулет и его супруга Айгуль вырастили двоих сыновей – Айдоса и Елдоса. Первый выбрал профессию спасателя и трудится в пожарной части. Младшему сыну оказался ближе пример отца, и он также стал заниматься перевозками. Купил для этого такой же, как у отца, «УАЗ». На фоне двух одинаковых «железных коней» мы и сфотографировали Даулета с двумя его сыновьями, пожелав им доброго пути.