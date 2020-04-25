Психологи в строю

Пока все отдыхают или работают дома, покой жителей региона охраняют военнослужащие. Но и о них есть кому позаботиться.

В период карантина военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана ежедневно подвергают риску свое здоровье и жизнь, принимая участие в дезинфекционных работах, совместном патрулировании городов, дежуря на блокпостах на въездах и выездах. Нагрузка очень большая как физическая, так и психологическая.

На период действия чрезвычайного положения в каждом гарнизоне созданы специальные мобильные группы психологов. Они осуществляют мониторинг психологического состояния личного состава и членов их семей. Офицеры-психологи проводят тестирование и тренинги для снятия эмоциональной напряженности. Кроме этого, обеспечивают психологическое сопровождение во время инструктажа и в ходе дежурства на блокпостах.

– В условиях чрезвычайного положения важно сохранять психологический климат как в воинском коллективе, так и в семье военнослужащего, – отметил психолог Регионального командования «Восток» майор Галымжан Тантаков. – Именно в такой период от действий офицеров-психологов зависит бое-

способность военнослужащих, которые выполняют ряд задач по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Ева Ким