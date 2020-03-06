В областном драматическом театре завершают подготовку экспериментального спектакля, очень отличающегося от классических жанров. Участие в постановке принимают пять актеров, и на протяжении часового действа никто из них не произносит ни слова.

Пантомима с элементами клоунады, буффонады и эксцентрики – такого усть-каменогорские зрители не видели никогда. Причудливая постановка, основанная на утрированно-комической манере актерской игры, эксцентричных приемах, яркой жестикуляции и мимике, носит простое название «Про жизнь без лишних слов».

ЯЗЫК, ПОНЯТНЫЙ ВСЕМ

Столь необычную идею режиссер спектакля и актриса русской труппы Восточно-

Казахстанского областного драматического театра Екатерина Емельянова вынашивала несколько лет. Подтолкнул ее к этому уникальный опыт работы с инвалидами по слуху.

– Четыре года назад руководство ДК «Арман» предложило мне поставить клоунаду для глухонемых, – вспоминает Екатерина Емельянова. – Я согласилась и углубилась в материал, пересмотрела множество спектаклей и номеров в жанре пантомимы и клоунады. Сложность состояла в том, что я должна была подготовить цельное произведение с участием восьми глухих актеров, а в этом жанре чаще всего работают от одного до трех человек. Но нам удалось. Спектакль назвали «Семейный портрет с посторонними». Во время репетиций я поймала себя на мысли, что тоже хочу поучаствовать в качестве актрисы, попробовать себя именно в этой позиции в пантомиме.

На протяжении нескольких лет Екатерина Емельянова возвращалась к просмотренным материалам, находила в Сети постановки «безмолвных» коллективов, наблюдала за их творчеством. Юмор и подача одних казалась безумно несмешной, а от игры других появлялись восторг и желание смеяться, наслаждаться искусством. Так актриса обозначила для себя творческие ориентиры, среди которых театр «Семьянюки» и трио «Клавы» из Санкт-Петербурга.

При слове «пантомима» чаще представляется мужчина в белом гриме, в черной шляпе, полосатой водолазке и белых перчатках, однако своим творчеством эти коллективы расширяют понятие, доказывают, что можно создать множество образов, и женщины могут исполнить их не менее смешно.

– В дуэте с Катей мы некоторое время работали в эстрадном, можно даже сказать ресторанном жанре, который придумали специально для участия в новогодних корпоративах, – рассказала одна из авторов идеи, актриса Дина Епимахова. – Эти образы нам не хотелось оставлять. Наши «бешеные бабки» были говорящие. Но что-то от них перекликалось с героинями нового спектакля. Так и родились эти дамы элегантного возраста.

НУЖНА ПОДГОТОВКА

Четыре бабушки, которых играют Дина Епимахова, Екатерина Емельянова, Ирина Красикова и Наталья Снегирева, одиноки по отдельности, но вместе создают творческий коллектив для выступлений в местном клубе. Их единственный аккомпаниатор уходит из жизни, и эксцентричные женщины находят нового – открытого, доброго и желающего помочь. В роли завидного мужчины выступает художник-постановщик театра Шота Чоговадзе.

– Основная тема – одиночество. Семьи разлетаются, кто-то ссорится и уходит, от кого-то отказываются. Но когда одинокие люди собираются вместе, то начинается другая жизнь, здесь действует своя специфика отношений, – отметила Дина Епимахова.

Сейчас артисты уделяют большое внимание рекламе спектакля. Видеоролик, который распространяется в Интернете, начинается со слов: «Внимание, театральный эксперимент!» Участники постановки понимают, что неподготовленный зритель после просмотра может остаться в замешательстве, а то и вовсе не принять подобный жанр.

– Зритель привык к классическому материалу. А здесь нужна подготовка. Сейчас мы должны громко объявлять о том, что это именно эксперимент, что мы без слов намерены поведать миру про жизнь. А перед началом показа зрителей будут снабжать либретто, – сказала Екатерина Емельянова.

В либретто, которое обычно распространяется в театрах оперы и балета, будут даны ссылки на объяснение жанров. Это станет некой театральной подсказкой, в которой отразится и фабула сюжета.

В театре уже прошёл закрытый показ для коллег и родных, после которого члены художественного совета вносят корректировки и делятся мнением об увиденном.

– На сдаче присутствовали люди, у которых после просмотра было очень много вопросов. Но все упирается в новый жанр. Мы были к этому готовы, – пояснила Дина Епимахова. – Ни для кого не секрет, что существует много театральных постановок, где есть слова, но нет событий. Поэтому одной из наших задач, как бы это ни было громко сказано, являлось сделать точно наоборот. В реальной жизни на пике эмоций мы чаще всего молчим. Когда нам грустно, мы не озвучиваем это. Мы переживаем это молча или плачем.

В то же время «разжевывать» все от начала до конца лицедеям тоже не хочется. Впечатления зрителей будут ярче, если они сами смогут что-то додумать и дофантазировать. Актеры предупреждают, что для полного погружения в атмосферу нужно быть внимательным и не отвлекаться, чтобы не пропустить какие-то моменты, которые имеют значение для дальнейшего сюжета.

ЗРИТЕЛЬ – ЛУЧШИЙ НАПАРНИК

На протяжении всего действия участие в нем принимают не только актеры, но и зрители. Некоторым сидящим в зале предлагают выйти на сцену, но отдельные режиссерские приемы касаются всей публики. Зрителей накрывают своеобразным неводом в сцене про рыбалку, а после предлагают загадать желание, вручая каждому золотую рыбку.

– Постоянный контакт со зрителем присутствует во многих спектаклях этого жанра. Я думаю, это нужно для того, чтобы любители театра отдыхали от героев, которые находятся на сцене, – пояснила Екатерина Емельянова. – Когда ты можешь слышать, но при этом тебе не говорят ни слова, от этого действия, мне кажется, начинаешь уставать. Нам самим сложно находиться долгое время на сцене, не произнося слов.

Для многих зрителей театр является загадочным, скрывающим за занавесом множество тайн. Благодаря тесному контакту в этом спектакле зритель может оказаться на другой стороне и, несмотря на несложные задачи, почувствовать себя артистом.

– Если ты выходишь на сцену, ты уже актер, потому что на тебя смотрит весь зрительный зал, – говорит Екатерина Емельянова. – Есть люди, которые этого не стесняются. Также есть люди замкнутые, которые не любят, когда их вытягивают на сцену. Но мы ничего сложного не просим. На сдаче я видела горящие глаза женщины, которая держала ткань, олицетворяющую море. Она видела, что происходит за полотном, то, что скрыто от зала, и ей был интересен наш процесс. Эти моменты замечательны.

ПРАВДА В ЛИЦАХ

Участникам экспериментальной постановки «Про жизнь без лишних слов» приходится целый час находиться на сцене в гриме, более сложном и ярком, нежели в классических постановках. На зрителей смотрят матово-белые лица с ярко выделенными черными бровями и красными, увеличенными губами.

– Находиться целый час на сцене с гримом легко, – подчеркнула Дина Епимахова. – Все чешется только до выхода на сцену. На время выступления забываешь обо всем, сосредотачиваешься на работе и вообще не думаешь о том, что ты в гриме. И даже на протяжении какого-то времени после спектакля об этом не вспоминаешь. Идешь по коридорам театра, а коллеги вокруг улыбаются.

Опытный актер наносит подобный грим буквально за 15 минут. Гораздо дольше его смывать.

Есть определенные правила нанесения грима. Сначала – база, которой выступает жирный крем или театральный вазелин. Ими нужно очень плотно закрыть поры. Цвета после нанесения закрепляются пудрой, и это тоже довольно трудозатратный процесс, в зависимости от особенностей кожи ее слой может совпадать по толщине со слоем грима. Нужно припудрить так, чтобы за время, отведенное на спектакль, грим не смазался и не потек, но при этом сохранил яркость.

– О назначении грима в нашем спектакле можно говорить долго. Во-первых, он соответствует жанру. Во-вторых, грим у нас одинаковый и разный одновременно, – отметила Дина Епимахова. – У нас разные глаза, брови и губы, но при этом он остается маской. Кто из людей не носит маски? Если сейчас и удается кому-то их отложить в сторону, то их единицы, и это счастливые люди. Наш грим – это тоже про жизнь. У всех есть настоящие эмоции, но

в силу обстоятельств каждому приходится надевать маски.

Экспериментальный спектакль «Про жизнь без лишних слов» будет презентован в конце марта. Расписание театра можно узнать на сайте vko-teatr.kz или по телефонам: 61-60-12, 71-00-79, 8-777-250-39-60.

Кристина Кирдяпкина