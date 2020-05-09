Прошел Европу не туристом

Уроженец Катон-Карагайского района Камчибай Джумагулов прошел тропами войны от Сталинграда до Вены.

Родился будущий защитник Родины в 1924 году в крестьянской семье, проживавшей в селе Берель. С юных лет он помогал родителям по хозяйству, а когда пошел в школу, вместе с одноклассниками трудился на колхозных полях. Камчибай рано потерял родителей – его воспитание взяла на себя семья старшего брата.

Размеренную жизнь сельчан нарушила страшная весть о войне. Все мужчины призывного возраста ушли на фронт, в селе остались женщины с детьми и старики.

Боевой путь для 17-летнего паренька тоже начался в 1941 году. Защищать Родину он отправился добровольцем по комсомольскому набору. Прошел курс молодого бойца в учебном пункте Забайкальского военного округа под Читой, и в 1942 году его отправили на передовую, в самое пекло войны – под Сталинград.

Там, на берегу Волги, противостояние двух главных противоборствующих сил Второй мировой войны достигло апогея. Битва за Сталинград по продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент все сражения мировой истории.

Советской армии важно было отстоять этот город на Волге потому, что Сталинград – это ворота на Кавказ, к нефти, к плодородным поволжским землям, и это – связь страны с внешним миром по Волге и Каспию.

Уже с первых боев рядовой Джумагулов со своим пулеметом останавливал атаки вражеской пехоты.

«Первые бои – взрыв гранат, свист летящих пуль – было страшно, – рассказывал ветеран своим детям. – Главное – дожить до обеда, а потом до вечера – единственная мысль, которая не покидала нас».

Самое ожесточенное и кровопролитное сражение длилось 200 дней – с 17 июля 42-го до 2 февраля 43-го. Сталинград, а точнее то, что от него осталось, выстоял. Коренной перелом в войне наступил.

Ветеран не любил вспоминать и рассказывать детям о тех страшных событиях. Говорил, что был обыкновенным бойцом, который, как и все, понимал, что победа зависит от непосредственного участия каждого человека.

Дальше фронтовой путь пулеметчика Джумагулова в составе 1-го Украинского фронта лежал на запад. Под командованием будущего маршала Советского Союза Ивана Конева состоялось одно из самых успешных наступлений советских войск – Уманско-Ботошанская операция, в которой за месяц боев наши войска по распутице и бездорожью прошли на запад свыше 300 километров. В марте 1944 года 1-й Украинский фронт первым в Красной Армии перешел государственную границу, вступив на территорию Румынии.

В июле – августе 1944 года наши

войска разгромили группу армий «Северная Украина» генерал-полковника Йозефа Гарпе в Львовско-Сандомирской операции, захватили и в последующих двухмесячных боях удержали Сандомирский плацдарм, ставший одним из трамплинов для удара по гитлеровской Германии. Также часть сил фронта приняла участие в Восточно-Карпатской операции.

В январе 1945 года войска фронта в результате стремительного удара и обходного маневра в Висло-Одерской операции помешали отступавшему противнику разрушить промышленность Силезии, которая имела большое экономическое значение. В феврале 1945 года войска Конева провели Нижне-Силезскую операцию, в марте – Верхне-Силезскую, добившись существенных результатов. Армия блестяще действовала в Берлинской и Пражской операциях, а также в освобождении Кёнигсберга.

Камчибай Джумагулов встретил День Победы на огневых позициях в сотне километров от Берлина. Там же получил ранение в руку. Лично от командующего армией Ивана Конева получил почетную грамоту за храбрость и стойкость, проявленные в бою.

«Главное, – говорил он, – остался жив. В этом мне помогла хорошая закалка, боевая подготовка и, конечно, простая человеческая дружба. Ах, какая была у нас дружба! Мы не спрашивали, кто какой национальности. Все были как родные братья. Очень тяжело приходилось, но мы верили в победу».

После окончания войны фронтовик вернулся на свою малую родину и сразу устроился работать на Коккольский рудник. Встретил свою будущую супругу Сахыпжамал, которая подарила ему восьмерых детей – четырех сыновей и столько же дочек.

Мелькали годы, жизнь шла своим чередом. Когда рудник закрыли, Камчибай Джумагулов с семьей переехал в село Урыль. Трудился в местном совхозе рабочим до выхода на пенсию.

9 мая 1945 года был самым счастливым днем в его жизни. Награды более чем красноречиво говорят о его воинском подвиге. Но о них ветеран вспоминал скромно: «Я воевал не ради славы, а ради жизни. Хотел, чтобы наша страна скорее победила проклятый фашизм».

Бахыт Сарсембаева