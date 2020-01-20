Профилактика жизнь сбережет

Особое внимание в отопительный период спасатели Усть-Каменогорска уделяют профилактическим мероприятиям по обучению граждан мерам пожарной безопасности. На помощь в проведении рейдов поспешили волонтеры ВКОФ МК Jas Otan при партии Nur Otan.

Начать новый год спасатели УЧС областного центра решили с документального утверждения многолетнего сотрудничества с добровольцами.

– Объявление Года волонтеров для нас важное событие, подписав меморандум, мы будем и дальше активно помогать спасателям нашего региона в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, ознакомлении жителей с правилами поведения при пожаре, безопасности на воде, профилактике мер безопасности в отопительный период и других видов ЧС, – отметили представители ВКОФ МК Jas Otan при партии Nur Otan.

Первым совместным мероприятием в Год волонтера стал рейд, во время которого спасатели и добровольцы посетили жилые дома, где ранее были установлены датчики угарного газа. Таким образом ведется мониторинг состояния приборов и проводятся повторные инструктажи о том, как безопасно топить печь и не допустить возгорания.

Подобные меры направлены на предупреждение и несчастных случаев. Ведь только в Усть-Каменогорске за 2019 год в огне погибло 17 человек. А в текущем году всего за три дня произошло три пожара.

УЧС города Усть-Каменогорска напоминает – при эксплуатации печи необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: отремонтировать дымоход печи; очищать дымоход печи не менее одного раза в 2 месяца; побелить все дымоходные трубы и стены печи; напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50 х 70 см; довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций; не оставлять без присмотра топящиеся печи; ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами.

Кроме того, спасатели настоятельно рекомендуют своевременно проводить ремонт проводки, находящейся в аварийном состоянии, не использовать розетки и удлинители, которые искрят при контакте с ними, и не оставлять бытовую технику и другие приборы включенными, выходя из дома.

Валентина Мусевич