Протянули руку помощи

Более 80 лет назад Казахстан стал общим домом для депортированных из родных мест народов. Переселенные некогда этносы сегодня часть единого народа Казахстана. Их дети и внуки живут и работают под гостеприимным шаныраком в дружной многонациональной семье.

В 30–50 годы прошлого столетия из региона в регион насильно переселяли целые народы. Казахстан был выбран не случайно – территория большая, но малозаселенная. Людей, которые могли бы поднять хозяйство Казахстана, катастрофически не хватало. Нужна была рабочая сила и желательно дешевая.

Людям давали несколько часов на сборы, а потом эшелонами гнали в незнакомые края.

Мариф Фараджев, председатель Ассоциации азербайджанцев ВКО, руководитель азербайджанского этнокультурного объединения представляет пятое поколение своей семьи, для которых Казахстан стал родной землей.

– Благодаря гостеприимству и милосердию казахского народа мои предки сумели преодолеть тяжелейшие испытания, выжить в условиях репрессий, не пасть духом и освоиться на этой благодатной земле, – отмечает молодой человек.

Здесь они начали свою жизнь с нуля, при этом сохранили любовь к родному языку и традициям.

Воспоминаний его бабушек и дедушек о тех событиях сохранилось не очень много – зачастую они не желали бередить свои душевные раны.

– В 1937 году их везли в холодных вагонах для скота в неизвестном направлении, – рассказывает Мариф. – Знали только, что едут они в Казахстан, а куда именно – им не говорили. Люди были напуганы. Трясущиеся дети прижимались к матерям, женщины плакали, старики тихо молились. До Казахстана добирались не все – многие погибали по дороге от голода и болезней, и их тела просто выбрасывали из вагонов.

Прибывших в Джамбульскую область депортированных азербайджанцев размещали в бараках, сараях, коровниках. Кого-то подселяли к местным.

На новом месте приспосабливаться всем депортированным (а это также были немцы, поляки, корейцы и другие), конечно, было тяжело. Людям предстояло научиться жить в крае, где они чувствовали себя чужаками. Но так было только вначале. Очень быстро переселенцы поняли, что казахи – добродушный и гостеприимный народ, принявший всех, кто волею судьбы оказался здесь.

– Последней краюхой хлеба делились, кровом. Мы всегда будем благодарны за это! – едва сдерживая волнение, пересказывает слова своих предков Мариф. – Это останется в генетической памяти нашего народа. Нам, молодым, тоже есть за что благодарить казахский народ. Казахстан – моя Родина, где я могу жить в мире и благополучии. Здесь мне посчастливилось родиться, получить хорошее образование, создать бизнес и свою семью. Сейчас мы живем в мирное и спокойное время, но все равно должны поддерживать друг друга.

Отец Марифа Тарбиз Фараджев, директор сельхозпредприятия ТОО «Быструха-Астана», говорит, что не раз задавался вопросом: как в условиях голода, холода, страдания, унижения выжили, сохранили свои обычаи, традиции, культуру? Ответ прост: им помогли казахи.

– Когда я был ребенком, мой отец говорил, что народ, делившийся последним, чтобы помочь обездоленным людям, – великий народ. Он заслуживает уважения и вечной благодарности депортированных. Я всегда помнил и делал все от меня зависящее, чтобы принести пользу нашему Казахстану. Все мы, дети депортированных народов, нашли здесь настоящую Родину, которая дала нам возможность реализовать все свои возможности. Мы никогда не чувствовали здесь себя людьми второго сорта. Мы встретили здесь доброжелательность, милосердие, сочувствие, терпимость, уважение, которые и позволили нам вначале выжить, а затем прекрасно и спокойно жить.

Каждый год 1 марта азербайджанское этнокультурное объединение широко празднует День благодарности в селе Быструха Глубоковского района. За одним дастарханом собираются представители разных национальностей и возрастов, чтобы единой семьей поблагодарить казахский народ за сохранение жизни их предков, а значит и их жизнь, за стремление народа сберечь мир и покой.

Бахыт Сарсембаева