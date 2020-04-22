Протяни руку помощи

Продуктовые наборы от общественных организаций и неравнодушных жителей получили нуждающиеся семьи в областном центре.

В течение одного дня активистами были собраны денежные средства в размере 140 тысяч тенге, на которые куплены продукты питания для нуждающихся семей.

– В наше общественное объединение обратились представители образовательных учреждений города с просьбой оказать помощь детям из многодетных, малоимущих и неблагополучных семей, которые оказались в непростой ситуации, усугубленной самоизоляцией, – пояснила председатель общественного объединения «Ұлағат» Аяужан Ашимова. – Так приятно, что откликнулось большое количество людей. Помочь ближнему в такое непростое время особенно важно.

Приобретенные продуктовые наборы были доставлены в школы, после их передали горожанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, трое добровольцев самостоятельно привезли нескольким семьям крупы, овощи, домашние заготовки и другие продукты питания.

Волонтеры отмечают, что благотворительная деятельность продолжится в дальнейшем.

Гульжан Естаева