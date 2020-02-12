Простые истины глазами юных

Третьеклассники из Семея представили на выставке макет мемориального комплекса «Абай – Шакарим» в Жидебае, который стал главной изюминкой

экспозиции.

В этом году отмечается 175-летие великого поэта Абая Кунанбайулы, на чьих произведениях выросло не одно поколение казахстанцев. В честь юбилея писателя в государственном музее-заповеднике Абая «Жидебай – Борили» открылась выставка творческих работ, инициаторами которой стали учащиеся средней школы № 16 имени Толеубая Аманова.

– Наш музей тесно сотрудничает с городскими школами. Каждый месяц проводим выставки работ школьников Семея. На этой представлены рисунки и поделки учащихся школы № 16, в которых они отобразили свое видение творчества Абая, – сообщила научный сотрудник музея Булбулназ Уахметова. – Отрадно, что подрастающее поколение находит в его произведениях что-то важное для себя.

В экспозиции представлены картины, отражающие жизнь и творчество Абая, более шестидесяти поделок из риса, войлока и красок, а также множество других работ, выполненных в различных техниках. На создание каждой в среднем требуется от 10 дней до полугода, в зависимости от сложности и размеров экспоната. Изюминкой выставки стал макет мемориального комплекса «Абай – Шакарим» в Жидебае, выполненный руками школьников третьего класса. Это один из самых сложных в исполнении экспонатов, поэтому в его создании ребятам помогали родители и учителя.

– В выставках наши ребята участвуют регулярно и тщательно готовятся к каждой из них, – говорит преподаватель технологии школы № 16 Иманбек Хамзин. – Поделки готовили дети всех возрастов, начиная с учеников начальных классов и заканчивая старшеклассниками. Макет мемориального комплекса в Жидебае «Абай – Шакарим» выполнен в различных техниках, с использованием коматекса. Для ребят это серьезный опыт, им было очень интересно принять участие в его создании.

Открытие выставки прошло в формате мини-концерта, школьники исполнили стихи и песни великого земляка и представили вниманию посетителей плоды своего творчества.

– Это мероприятие стало настоящим событием не только для детей, но и для нас, родителей, – поделилась впечатлениями Салтанат Ракишева. – Удивительная выставка, посвященная 175-летию нашего земляка Абая Кунанбайулы, интересна по своему содержанию. Работы, представленные детьми, раскрывают их собственный взгляд на некоторые истины, о которых говорит в своих произведениях Абай. Любопытно, что мы, взрослые, воспринимаем это иначе. Хочется пожелать нашим детям удачи и дальнейшего творческого развития.

Необычная выставка продлится в музее в течение двух

недель. Посетить ее можно в будние дни с 10:00 до 18:00.

Флора Левина

Семей