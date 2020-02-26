Просто, вкусно, выгодно

Многодетная мама Мадина Саркытова получила безвозмездный грант и на дому стала выпускать излюбленные лакомства детей и взрослых – сладкую вату и поп-корн.

Цех, где установлено технологическое оборудование и хранится готовая продукция, находится во дворе дома, где проживает семья.

– Один раз в неделю я отвлекаюсь от домашних хлопот и выпускаю вату, поп-корн, упаковываю их в стаканчики и затем развожу по торговым точкам села, – рассказывает Мадина Саркытова. – Цена одного стаканчика поп-корна – 100 тенге. Разбирают мой товар хорошо, и спрос не уменьшается.

Собеседница рассказала, что идея заняться предпринимательством пришла ей и ее супругу Серику Саркытову несколько лет назад. Тогда семейная пара впервые попыталась реализовывать на одном из массовых праздников в районном центре сладкую вату. За нечастым в сельской местности лакомством выстроилась длинная очередь из детей и взрослых, то есть высокий спрос на него подтвердился. Супруги не ограничились первым опытом предпринимательства и пошли дальше – арендовали киоск для продажи сладкой ваты. Одновременно они занялись освоением технологии выпуска поп-корна.

Полученный после обучения на курсах «Бизнес бастау» и защиты бизнес-проекта грант в 505 тысяч тенге помог Саркытовым приобрести недостающее оборудование для своего небольшого цеха. В числе приобретений есть и аппарат для запайки стаканчиков с поп-корном, а также сырье для его производства.

Кстати, все составляющие готового продукта – американская кукуруза, кокосовое масло, другие добавки, как и упаковочный материал, являются завозными. Организацию их доставки глава семейства берет на себя. Он же первый помощник своей супруги в предпринимательских делах.

Семейная чета рассказала, что их первая встреча состоялась еще в студенческие годы в Усть-Каменогорске в стенах ВКГТУ имени Д. Серикбаева. После создания семьи и окончания вуза Серик стал работать по специальности, ныне он диспетчер энергетической организации. Выпускнице горно-металлургического факультета Мадине найти работу по профессии в сельскохозяйственном районе оказалось трудно. По словам супругов, это обстоятельство и стало одной из причин для пробы сил в предпринимательстве.

В настоящее время в семье воспитываются четверо детей. Самому младшему из них – три года. В таких случаях заботы о детях, домашний быт часто не оставляют женщине шансов на реализацию ее идей. Однако Мадине Саркытовой все же удается делать шаг за шагом на избранном ею пути предпринимательства. Надежная опора ей – родные люди, а также государство, предоставившее безвозмездный грант, свободу выбора и действий в развитии собственного дела.

В переводе в английского поп-корн означает «стреляющая кукуруза». Саркытовы решительно «выстрелили» ею в свою цель.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район