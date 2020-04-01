Пропускная система

Для защиты здоровья восточноказахстанцев и предупреждения распространения коронавирусной инфекции движение населения по территории городов Усть-Каменогорск, Семей осуществляется только при наличии пропусков.

Для этого разработано 2 вида пропусков.

Вид №1 двух форм.

Форма 1. Для сотрудников медицинских организаций и дезинфекционных служб, учреждений социальной сферы, энергопроизводящих и энергопередающих компаний, служб жизнеобеспечения, коммунальных служб и волонтеров.

Форма 2. Для сотрудников крупных промышленных предприятий, служб доставки рынков и магазинов и работников МСБ (продуктовые магазины, аптеки).

Вид №2 двух цветов – белый и зеленый для жителей городов.

Пропуск зеленого цвета дает возможность передвигаться в четные дни месяца. Пропуск белого цвета – в нечетные дни месяца.

Один пропуск выдается на одну семью. Держатель пропуска имеет возможность посещать объекты торговли, аптеки и совершать покупки, пользоваться услугами банков.

Оба вида пропусков имеют 15 полей для отметок. Проверка кратности использования пропусков и их отметка осуществляется сотрудниками Департамента полиции, закрепленными за квадратами (Усть-Каменогорск разбит на 200 квадратов, Семей – на 202).

ПОЛУЧЕНИЕ ПРОПУСКА:

Жители многоквартирных домов получают пропуск в кооперативах собственников квартир (КСК), кондомиумах (КДМ) (по отдельному графику, которых будет доведен жителям сотрудниками КСК и КДМ).

Жители частных домов получают пропуск в Комитетах местного самоуправления (КМС) (по отдельному графику, которых будет доведен жителям сотрудниками КМС).

График работы КСК, КДМ, КМС – со 2 апреля 2020 года ежедневно с 8.00 до 24.00 часов без выходных.

При наличии личного автомобиля необходимо при получении пропуска предъявить техпаспорт автотранспорта для выдачи соответствующего вида пропуска (белого либо зеленого цвета) в соответствии с государственным номером.

Талонный пропуск не действителен без удостоверения личности.