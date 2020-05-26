Прокати, капитан

В Усть-Каменогорске начали работу речные трамваи.

Теперь в областном центре можно совершать ежедневные прогулки по Иртышу. Три катера: «Ласточка», «Звезда» и «Чайка» курсируют каждый час с 9:00 до 21:00, отправляясь от причала Речного вокзала.

Пока жителям и гостям города предлагают два маршрута – непрерывную прогулку по Иртышу с возвращением к Речному вокзалу, а также прогулку по Иртышу с остановкой в парке «Самал» и последующим возвращением к причалу. Продолжительность каждой – один час.

Цена взрослого билета составляет 2500 тенге, детского – 1500 тенге. До 1 июня действует акция, можно приобрести билет всего за 2000 тенге для взрослого и за 1200 тенге для ребенка. Дети до семи лет могут прокатиться бесплатно, но без предоставления отдельного места.

Наслаждаться речными пейзажами можно как с палубы, так и из каюты катера.

Дмитрий Одинцов

Дмитрий Франчук