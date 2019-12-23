Прозрачный офис

В здании аппарата акима Курчумского района открылся фронт-офис «Күршім – адалдық алаңы» («Курчум – территория честности»).

Аким Курчумского района Дулат Кажанов отметил, что «Күршім – адалдық алаңы» является продолжением проекта «Шығыс – адалдық алаңы» и открывается в рамках выполнения поручения главы региона Даниала Ахметова. Работа фронт-офиса будет направлена на создание безбарьерной среды, повышение ответственности первых руководителей, упрощение процедуры обращений населения к представителям власти, усиление общественного контроля.

Кроме того, проект призван обеспечить прозрачность работы госорганов, противодействовать коррупционным проявлениям, повысить доверие народа к органам власти. Госслужащие обязаны работать открыто и честно.

Фронт-офис расположен на первом этаже здания аппарата акима района, имеет прозрачные стены, и поэтому снаружи хорошо видно все, что происходит внутри. Здесь будут принимать посетителей руководители различных госорганов, в том числе правоохранительных, согласно утвержденному графику.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район