Прозрачность бюджета

Сколько и на что потрачены средства в рамках текущих противопаводковых мероприятий в регионе?

Руководитель проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Маржан Бахыт провела прямой эфир, посвященный обсуждению прозрачности бюджета и деятельности местных исполнительных органов в период противопаводковых мероприятий.

В нем также приняли участие руководитель областного управления по мобилизационной подготовке Елдос Чикенов и и. о. начальника Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Канат Абдилов.

– Средства, выделенные на борьбу с весенними паводками, используются в соответствии с планом, – подчеркнул Елдос Чикенов. – В этом году в регионе при проведении противопаводковых мероприятий освоено порядка 1,6 млрд тенге.

По данным Елдоса Чикенова, в бюджетах городов и районов ежегодно предусматриваются средства для проведения противопаводковых работ, вывоза снега, очистки арыков и каналов, профилактических работ по руслам рек, укрепления дамб, приобретения ГСМ, мешкотары, мотопомп, инертных материалов, взрывных и других работ.

Также руководитель Управления по мобилизационной подготовке ВКО отметил, что вопросы расходования средств чрезвычайного резерва находятся на контроле Совета безопасности и Министерства внутренних дел.

По словам Каната Абдилова, опасности затопления в ближайшем будущем не предвидится. ДЧС уже приняты необходимые превентивные меры в качестве противопаводковых мероприятий, а выделенные средства освоены в запланированные сроки.

Как было отмечено, информация о бюджетах, выделенных на паводковый период, для обеспечения прозрачности размещена на электронных порталах «Открытый бюджет» акиматов городов и районов области.

Ерик Абитов