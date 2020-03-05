«Прозрачная» школа

Регион присоединяется к системе открытых бюджетов в школах.

Финансовая информация о доходах учителей и школы может стать открытой и доступной для всех.

Руководитель Управления образования Сайрангуль Жумадилова сообщила, что пилотный проект «Открытая школа – Открытый бюджет» успешно внедрен в гимназии № 38 с углубленным изучением английского языка Усть-Каменогорска.

Единая онлайн-платформа позволяет в разрезе отдельного учреждения образования отслеживать всю финансовую информацию: сколько средств и на что выделяется из бюджета, сколько денег собрано родителями учеников в качестве благотворительных взносов и на что они потрачены.

Также программа, созданная по системе оpen school, подразумевает размещение полной информации о размере заработной платы школьных учителей.

– К примеру, напротив фамилии учителя будет указана его часовая нагрузка и размер заработной платы. Это поможет искоренить коррупционные риски и не допустить, чтобы в школе числились сотрудники, которые на самом деле не работают, – пояснила Сайрангуль Жумадилова.

Наряду с этим власти региона продолжают бороться с поборами в школах. По словам главного педагога области, запрещены сборы с родителей на посещение детьми цирка, приглашение аниматоров для мероприятий и так далее.

– Мы стараемся эти явления искоренить, но всего отследить тоже не можем, – говорит руководитель ведомства. – Для этого у нас работает call-центр. Сообщить о поборах в школе и других нарушениях можно по номеру 700-800.

Бахыт Сарсембаева