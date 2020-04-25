В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Министерство обороны Российской Федерации реализует масштабный проект «Дорога памяти».

«Дорога памяти» — это постоянно обновляемый новыми сведениями и фотографиями ресурс, а также интерактивная площадка для создания истории каждой семьи, чьи родственники участвовали в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (подробная информация о проекте размещена на сайте http://Doroga.mil.ru).

В рамках проекта «Дорога памяти» вы можете увековечить память о своих родственниках, принявших участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Для этого вам необходимо зайти на интернет-сайт «Дорога памяти» (https://foto.pamyat-naroda.ru/) и внести минимальный набор сведений: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной войны.

Сбор фотоматериалов и биографических данных для проекта осуществляется в отношении всех без исключения участников ВОВ, в том числе погибших, пропавших без вести, вернувшихся живыми домой.

Сведения об участнике войны также можно направить по почте по адресу: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8/1. На конверте необходимо сделать пометку (надпись) – «Дорога памяти».

Консультативная поддержка участников проекта по вопросам направления сведений почтой оказывается по номерам телефонов:

+7 (495) 696-71-32 или +7 (495) 696-71-36.