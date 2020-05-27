Проектный офис «Шығыс–Адалдық алаңы» провел мониторинг работы «Сервисных акиматов» в районах области

В соответствии с поручением Елбасы проект «Adaldyq alańy», направленный на искоренение коррупции и создание благоприятных условий для населения, успешно реализуется во всех регионах страны.

Повышение прозрачности и доступности государственных служащих для общественности является эффективным механизмом для борьбы с бытовой коррупцией. Переход государственных органов на сервисную модель отвечает современным требованиям.



В связи с этим, 26-27 мая проектный офис «Шығыс–Адалдық алаңы» провел мониторинг сервисных акиматов Шемонаихинского и Бородулихинского районов, в ходе которого ознакомился с их деятельностью и дал необходимые рекомендации.

Известно, что «Бородулихинский и Шемонаихинский районы перешли на сервисную модель, формат open space и фронт-офис в декабре 2019 года. На сегодняшний день график и план работы фронт-офисов утверждены.

— «С момента открытия сервисного акимата количество людей, обращающихся в акимат, увеличилось. Каждую неделю государственные служащие во главе с акимом района организуют общественные приемы и предоставляют государственные услуги. В связи с текущей ситуацией в стране публичные приемы проводятся в режиме онлайн, а после карантина работа будет вестись согласно плану», — сказал заместитель акима Шемонаихинского района Д. Горьковой.



По словам руководителя «Шығыс–Адалдық алаңы» М. Бахыт, Алматинская область (260) и Восточно-Казахстанская область (205) имеют лучшие результаты в изменении организационной культуры государственных учреждений и переходе на формат «open space» / фронт-офисов.

В настоящее время сервисная модель внедрена во всех 19 районных и городских акиматах Восточно-Казахстанской области. Помимо этого, на районном уровне в селе Самарское Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области открыт сельский акимат.

Также, рассматривается вопрос открытия сервисных акиматов в бывших 4 районных центрах и других крупных районах области», — отметила М. Бахыт.