Продуктивный диалог

Чем могут помочь школьные психологи, рассказали в рамках Дня открытых дверей для родителей в школе-лицее № 7 в Семее.

«Галерея психологической поддержки» – такое название получило информационное мероприятие, призванное ознакомить родителей с деятельностью психологических служб городских школ. В ходе посещения тематических площадок им рассказали о профилактике насилия и суицида среди подростков, о том, как бороться с зависимостью от социальных сетей, и об особенностях инклюзивного образования.

– Наша цель – оказать психологическую поддержку родителям и детям, так как в подростковом возрасте случается немало конфликтов, которые могут привести к серьезным проблемам, – говорит педагог-психолог Гульназ Торсыкбаева. – Многие школьники страдают зависимостью от социальных сетей, не справляются со стрессом, что также приводит к плачевному итогу. Потому учителям и родителям необходимо знать психологические особенности ребенка, чтобы предупредить возможные проблемы, причинами которых служит множество факторов.

Одной из главных причин нарушения общего эмоционального фона у детей специалисты называют неблагоприятную атмосферу в семье. Видя конфликты взрослых, ребенок становится нетерпим к внешним раздражителям и закрывается в себе. Что, как правило, приводит к тому, что он не может самостоятельно справиться со стрессами и трудностями и, не найдя выхода из ситуации, прибегает к суициду.

– Ребенок должен получать поддержку от родителей, учителей, школьного психолога, – добавляет Гульназ Торсыкбаева. – Важно, чтобы ребенок проговаривал проблемы, поскольку, столкнувшись с трудностями, зачастую он не может найти поддержки у своего окружения, а это приводит к негативным последствиям.

Одной из актуальных проблем среди подростков психологи считают зависимость от социальных сетей. Конечно, Интернет современному школьнику необходим, ведь на просторах сети можно найти множество нужной и полезной информации, однако главное в этом деле – не переусердствовать и не попасться в сети зависимости. Родителям следует контролировать подростка, замечая, сколько времени он проводит в интернете и насколько продуктивно. Учителям также следует регулярно напоминать школьникам о минусах долговременного пребывания в социальных сетях.

Не стоит забывать, что оказать психологическую помощь ребенку может и школьный психолог. Для того чтобы работать с детьми, они проходят специальные курсы. На сегодняшний день в городских школах работают психологические кабинеты для детей и их родителей. Создаются условия и для особенных детей. Инклюзивное образование внедрено в 90 процентах городских школ.

– Школа и родители должны создать все условия для социализации детей с особенностями развития. Важно, чтобы дети обучались в комфортных условиях и могли бы чувствовать себя свободно. В городских школах работает множество ресурсных классов, открыты специальные психологические кабинеты, которые могут посещать как дети, так и их родители, – говорит педагог-психолог Гульназ Адильханова.

В завершение встречи родители задавали интересующие их вопросы специалистам. По мнению психологов, подобные мероприятия обычно очень благотворно влияют на дальнейшие отношения между родителями и детьми.

Флора Левина

Семей