Прогрессивный шаг

Представители гражданского общества Восточного Казахстана обозначили свою точку зрения на новый законопроект «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК».

Напомним, на втором заседании Нацио-нального совета по общественному доверию Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость разработки нового закона, регламентирующего вопросы организации и проведения всех форм мирных собраний. В связи с этим действующий закон был проанализирован, выявлены недоработки.

Концепция проекта закона предусматривает ряд нововведений. В том числе базовые принципы собраний: ненасильственный характер, законность, обеспечение государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц, добровольность участия. Также в ней отмечено, что мирные собрания будут проводиться в специализированных местах и, что немаловажно, не на окраине городов.

Особенно многих порадовали планы по внедрению смешанной модели проведения мирных собраний – уведомительного и регламентированного порядка. Вместе с тем законопроектом оговаривается исключительный перечень оснований для отказа в проведении митингов.

Также предлагается определить права и обязанности организатора и участников митинга, представителей СМИ, освещающих эти события.

Руфит Ахмедзянов, координатор проектов ОЮЛ «Гражданский альянс ВКО»:

– Внедрение уведомительного принципа в законопроект – это существенная поправка, которая является прогрессивным шагом в развитии демократичного общества. Она позволит проводить митинги численностью до 250 человек в уведомительном порядке. Организаторам будет достаточно уведомить акимат о предстоящем мирном собрании, в то время как согласно действующему закону необходимо получить разрешение на его проведение от органа исполнительной власти. По моему мнению, это современный подход в организации митингов.

Айзада Бибулова, депутат молодежного маслихата: