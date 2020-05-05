Программа максимум

В Восточном Казахстане успешно реализуется программа «Дорожная карта занятости», куда наряду с крупными проектами по модернизации инженерно-транспортной инфраструктуры, решению жилищно-коммунальных вопросов и благоустройству населенных пунктов вошли проекты по ремонту и реконструкции социально значимых объектов.

Только в областном центре планируют реализовать 77 проектов, которые охватят порядка 130 объектов, трудоустроить более пяти тысяч человек. Из республиканского бюджета в рамках программы «Дорожная карта занятости» на эти цели будет выделено около 19 миллиардов тенге, из них на ремонт учреждений образования – 825 миллионов. Также на ремонт школ и детских садов выделены средства из областного и городского бюджетов.

К новому учебному году в Усть-Каменогорске обновят 24 школы. Помимо этого, ремонтные работы пройдут в 11 детских садах и в Станции юных техников.

В учреждениях образования заменят старые деревянные окна, обветшалую кровлю, проржавевшие трубы и проведут косметический ремонт в помещениях.

– Ремонтные работы начаты в мае. Планируем все завершить к концу лета, – заверил и. о. заместителя акима города Арман Искаков.

К примеру, в школе №35 Усть-Каменогорска заменяют окна впервые за 50 лет.

– Пока идет изготовление окон ПВХ. Кроме того, поменяем двери, поработаем с электрикой, – рассказывает директор ТОО «Стройтехноцентр» Михаил Пиксарь. – Полностью отремонтируем санузлы, уберем старую плитку, поменяем канализационные трубы на современные пластиковые. – Мы постарались скомпоновать ремонтные проекты так, чтобы сделать максимум для каждого объекта, – отметила руководитель отдела образования областного центра Акерке Абылайхан.

Напомним, что по поручению Главы государства «Дорожная карта занятости» станет основным инструментом по обеспечению занятости населения. На её реализацию преду-смотрены средства в размере 1 трлн тенге. Программой будут охвачены более 7 тыс. проектов по всей республике. Предполагается, что будет создано около 242 тысяч новых рабочих мест.

Дамир Омаров