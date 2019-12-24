Проверка на прочность

История с банкротством кожевенно-мехового комбината, одного из крупнейших предприятий Семея, получила продолжение.

С рабочими предприятия, которые сейчас находятся в отпуске без содержания, встретились аким Семея Ермак Салимов и представители Инвестиционного фонда Казахстана.

В вынужденном отпуске находятся 140 человек. Работают лишь охранники и сотрудники очистных сооружений. По их словам, заработную плату они не получают с августа.

В беседе Ермак Салимов отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, на работу им все же необходимо выйти, так как комбинат является основным поставщиком сырья. В настоящее время в суд высшей инстанции направлены документы об отмене решения о банкротстве.

– Вы сами понимаете, что это дело не одного дня. На все процедуры может уйти несколько месяцев. Можно ничего не делать и ждать отмены решения о банкротстве или же выпускать продукцию до полного разрешения ситуации, тем более все условия для работы есть, – пояснил на встрече аким Семея. – Даже если решение останется без изменений, то Инвестиционный фонд Казахстана найдет другого инвестора. Вам нужно выйти на работу.

В тот же день аким Семея встретился с коллективом

обувной фабрики, где трудятся более 160 человек. Кожмехкомбинат является основным поставщиком сырья для выпускаемой здесь продукции. В ходе встречи рабочие сообщили о вероятном закрытии фабрики с 1 января 2020 года.

– Поступило распоряжение от наших учредителей о ликвидации предприятия с 1 января следующего года, – рассказал директор обувной фабрики Александр Михайличенко. – Мы не планировали это, собирались принять участие в тендере по закупкам Пограничной службы КНБ РК, позавчера подали документы на участие в гособоронном заказе. Все знают, что мы изготавливаем обувь для Министерства обороны, КНБ РК, «Казцинка», УМЗ и ряда других крупных предприятий Казахстана. Но, к сожалению, очевидно, должны будем выполнить распоряжение. Основная проблема в том, что мы получали хорошие объемы кожи от кожзавода по себестоимости. Конечно, можно приобрести сырье в России, другой вопрос – по какой цене? Подорожание составит около 30 процентов. Вы сами видите, что основной состав – работники предпенсионного возраста. Всю жизнь они трудились на этом предприятии.

Ермак Салимов успокоил сотрудников фабрики и сказал, что предприятие закрываться не будет.

– Такая ситуация сложилась из-за решения о банкротстве. Мы поддерживаем руководство комбината, чтобы в Верховном суде отменить данное решение, – прокомментировал аким Семея. – Все это делается в рамках закона. Мы пригласили представителей Инвестиционного фонда Казахстана, который является собственником всего оборудования. Договорились о том, что производство не будет останавливаться. Никаких опасений, что кожмехкомбинат с 1 января закроется, не должно быть. Предприятие будет работать в таком режиме до решения суда высшей инстанции. Если оно останется без изменений, то придет новый инвестор.

В Восточно-Казахстанском областном суде прокомментировали ситуацию о банкротстве предприятия:

«ТОО «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат» зарегистрировано в качестве юридического лица в 1998 году. Его единственный учредитель и руководитель Жумагазы Рахимгалиев не смог наладить производство, хотя в 2008-2010 годах Банк развития Казахстана предоставил ТОО заем в 22,3 млн долларов США, впоследствии, в 2014 году правопреемником по выданному займу стал Инвестиционный фонд Казахстана.

ТОО приобрело итальянское оборудование, являющееся предметом залога по кредитным обязательствам. При этом фактически же приобретенное оборудование безвозмездно использовалось другим предприятием – ТОО «UNITY».

ТОО в течение последних десяти лет практически не осуществляло производственно-хозяйственную деятельность, так же как и, соответственно, возврат средств займа. В связи с этим Банк развития Казахстана обратился в суд с иском к ТОО о взыскании суммы долга. Эту сумму 5 июня 2014 года суд взыскал в пользу банка с ТОО и его руководителя в солидарном порядке.

Сумма 4554130987 тенге ни ТОО, ни Ж. Н. Рахимгалиевым до настоящего времени не погашена.

ТОО, кроме ссудной задолженности, имеет иную задолженность, в том числе по налоговым обязательствам, составляющую порядка 65 миллионов тенге.

В связи с этим Управление государственных доходов по Семею, а не АО «ИФК», обратилось в специализированный межрайонный экономический суд с иском о признании ТОО банкротом.

24 июля 2019 года суд первой инстанции удовлетворил данный иск. Не согласившись с этим решением, ТОО обжаловало его в апелляционной инстанции.

Всего задолженность ТОО составляет 5370064 318 тенге, в том числе 4554130987 тенге кредитору (Инвестиционный фонд Казахстана),

65 145 649 тенге – по налогам, 704 260 363 тенге – АО «Казагропродукт» и др. ТОО владеет залоговым имуществом на общую сумму 1933310911 тенге. Комбинат имеет на балансе два имущественных комплекса. Производство простаивает, работников в штате нет, соответственно, и нет задолженности по заработной плате перед ними.

Относительно очистных сооружений, в данный момент они переданы в пользование ТОО «Эко-Семей», то есть ТОО их в деятельности не использует.

В ходе процесса в областном суде Управление государственных доходов по Семею ходатайство об отзыве заявления о признании ТОО банкротом не поступало. Руководство ТОО на судебном процессе не представило ни одного договора о намерении сотрудничества с инвесторами, хотя об этом неоднократно было упомянуто. Учитывая все вышеуказанные обстоятельства, областной суд 11 ноября текущего года оставил без изменения решение специализированного межрайонного экономического суда».

Директор кожмехобъединения Жумагазы Рахимгалиев рассказал по телефону, что на 23 декабря произведена выплата половины задолженности по заработной плате, ожидается выплата остатков долга по зарплате и с 6 января предприятие начнет свою работу.

Флора Левина

Семей