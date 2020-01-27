При участии общественности

В ВКО рассказали, как стать участником антикоррупционной экспертизы разрабатываемых проектов НПА.

В Усть-Каменогорске прошел семинар-тренинг «Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов». Его инициатором выступила региональная антикоррупционная служба совместно с Фондом развития парламентаризма в Казахстане.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, НПО, проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы», юристы, члены специальной мониторинговой группы (СМГ). Тренинг провели президент фонда — известный в Казахстане правозащитник Зауреш Батталова и научный руководитель Проекта «Свободный Институт законодательства Республики Казахстан» Мереке Габдуалиев.

Как было отмечено, 26 ноября 2019 года Глава государства подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года в силу вступила Антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов с широким привлечением общественности.

– Каждому участнику, общественнику, а также членам СМГ важно знать о понятии антикоррупционной экспертизы, о целях, задачах, этапах проведения, законодательной согласованности, – подчеркнул первый заместитель Антикоррупционной службы ВКО Жигер Байдилдин. – Сегодня прошел очень полезный семинар, который поможет им узнать о механизме контроля и надзора и выполнять принятые обязательства с ответственностью и честью. Ведь они должны уметь определять коррупционные факторы, иметь понятие о прозрачности.

Как отметили в областном антикоррупционном ведомстве, обучающий тренинг поможет всем заинтересованным гражданам стать экспертом в области снижения коррупции в стране, уметь владеть и разбираться в законодательстве, механизмах контроля. Гражданское общество впервые получает возможность стать участником поправок и изменений в законопроектах, в которых просматривается коррупционная составляющая и заявлять об этом.

Ерик Абитов