Приходите, оформляйте

В городах и районах ВКО начался прием документов на назначение адресной социальной помощи.

Для своевременного и поэтапного обслуживания заявителей и недопущения очередей в Усть-Каменогорске и Семее прием будет осуществляться согласно графику. В районах – по очередности сельских округов.

Такая мера позволит обеспечить более комфортное обслуживание заявителей. Потенциальным получателям АСП необходимо подать заявление и представить соответствующие документы. Также обязательным является постоянная либо временная регистрация по месту жительства – не менее шести месяцев по месту проживания.

– АСП с этого года будет назначаться на три месяца, с месяца обращения вне зависимости от дня подачи заявления, – поясняет и. о. руководителя отдела занятости Усть-Каменогорска Камшат Баубекова. – К примеру, если документы были сданы в конце февраля, выплата будет осуществлена в полном объеме с 1 февраля, за два месяца – февраль и март. В фойе центров занятости размещен график приема документов, также обзваниваем потенциальных получателей и приглашаем в центр занятости. Очередей нет, работаем в штатном режиме.

В целом об изменениях в правилах назначения адресной социальной помощи рассказал руководитель Управления координации занятости и социальных программ ВКО Жасулан Сарсебаев.

Так, с 2020 года АСП будет назначаться раз в квартал, как разница между среднедушевым доходом и чертой бедности для всех членов семьи.

Дети из малообеспеченных семей, получающих АСП, от одного года до шести лет и от 6 до 18 лет будут обеспечены гарантированным социальным пакетом, куда войдут продуктовый набор и предметы бытовой химии (гигиенические средства), горячим питанием в школах, школьной формой, школьными принадлежностями, а также льготным проездом в городском общественном транспорте.

– Кроме того, согласно новым правилам, если трудоспособные члены семьи будут отказываться от мер занятости, то вся семья лишится адресной помощи на 6 месяцев, – отметил Жасулан Сарсебаев. – Аналогично выплаты АСП будут приостановлены, если трудоспособный человек нарушит условия социального контракта. Многодетные семьи, имеющие четырёх и более несовершеннолетних детей, в том числе студентов очной формы обучения до 23 лет, вне зависимости от их уровня дохода начали получать специальное государственное пособие. Ежемесячно более 10500 тенге на каждого ребенка. Этот вид пособия на сегодня назначен более 12 тысячам многодетных семей Восточного Казахстана.

Стоит отметить, что данное государственное пособие будет учитываться в доход со второго квартала.

Для удобства восточноказахстанцев в городах и районах работают Call-центры.

Номера Call-центров отделов

и центров занятости

по вопросам АСП 2020:

Управление координации занятости и социальных программ ВКО – 87054047134

Усть-Каменогорск – 8(7232) 48-90-23, 8(7232) 48-90-26

Семей – 8(7222) 360846, 8(7222) 361711

Риддер – 87086313603

Аягозский район – 87477951065, 8 (72237) 35427

Абайский район – 8(72252) 91443

Бескарагайский район – 87223690185, 87223691363

Жарминский район – 87234761770

Катон-Карагайский район – 87234121439

Глубоковский район – 87057951933

Урджарский район – 87086569201

Район Алтай – 87073642691

Уланский район – 87055291017

Курчумский район – 87778805820

Зайсанский район – 87025735393

Курчатов – 8(72251)34277

Бородулихинский район – 8(72351)21230

Шемонаихинский район – 8(72332)91512

Кокпектинский район – 8(72348)22540

Тарбагатайский район – 8(72346)21218, +77025856869

Ерик Абитов

Фото Тлеубека Шаяхмета